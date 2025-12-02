Dialogaron sobre el acuerdo comercial histórico entre Argentina y Estados Unidos y reforzaron la cooperación bilateral.
Solo dos mujeres en el Senado salteño: la peor cifra desde la sanción de la paridad
A casi una década de la ley de paridad, el Senado de Salta tiene apenas dos mujeres entre 23 bancas. Es el nivel más bajo desde que se implementó la norma que exige listas 50/50.Política02/12/2025Ivana Chañi
La periodista Natalia Nieto analizó en su columna en Aries el estado de la paridad de género en la Legislatura salteña y destacó un dato alarmante: el Senado provincial atraviesa su peor nivel de representación femenina desde la sanción de la ley de paridad.
Con solo dos senadoras sobre 23 bancas disponibles —un 8,7% del total—, la Cámara alta muestra una brecha histórica en la participación de mujeres. Hasta el último recambio legislativo había tres senadoras, pero la banca de San Carlos no fue renovada y la cifra cayó aún más.
Nieto remarcó que, pese a que la ley de paridad rige desde 2016 y garantiza listas 50/50, la igualdad formal en las boletas no se traduce en igualdad real en las bancas. En departamentos donde se elige un solo cargo, explicó, los varones suelen encabezar las listas y son quienes finalmente acceden a los escaños.
Actualmente, Rosario de Lerma es el único departamento con representación femenina en ambas cámaras. En la mayoría del territorio provincial, la presencia de mujeres es directamente nula.
Para Nieto, el caso del Senado revela que la ley modificó la oferta electoral, pero no transformó el modo en que los partidos ordenan sus listas ni cómo los votos terminan distribuyendo las bancas. “La representación real sigue lejos del 50-50 que establece la normativa”, sostuvo.
