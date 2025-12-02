Bilaal Salaam, examigo y excolaborador de Will Smith, la acusa de intimidarlo en 2021 y exige USD 3 millones por daños emocionales y presuntas coacciones vinculadas a información privada de la familia.
“Es una piedra en el zapato”: el chiste de Diego Torres sobre Adrián Suar
Entre risas y complicidad, Torres contó cómo su amigo lo obligó a cantar durante un intento de conquista en Mendoza.Sociedad02/12/2025
Diego Torres se encuentra de estreno con su nuevo álbum. "Mi Norte y Mi Sur" es el último trabajo del artista que en el último programa de Mario Pergolini recibió una ovación del público que se sostuvo por varios segundos. El cantante estuvo en "Otro Día Perdido" y además de comentar sobre su último trabajo -que ya le valió shows y giras por el continente-, también deslumbró con su carisma y sorprendió con algunas anécdotas de su vida.
Después de que Pergolini le apuntara que "tiene una doble vida", el autor de "Mejor que ayer" bromeó toda la noche en una charla distendida que comprendió desde la carrera musical de Diego hasta las historias de su vida privada que le inspiraron en la música.
Entre las anécdotas que contó Diego Torres a Mario Pegrolini, una de ellas sorprendió tanto al público como al conductor, con un desopilante desencuentro entre el artista y el actor, productor y su gran amigo Adrián Suar.
La anécdota Torres y Suar que hizo estallar a Pergolini
Diego contó que en “cualquier momento volvería la actuación”, pero no se detuvo a bromear de que todo dependía de su amigo y gerente de Eltrece. “Pasa que tenemos el problema que vos tenés, lo conocés. Es Adrián Suar”, dijo Torres, lo que provocó una instantánea reacción de asombro en Pergolini y el resto de anfitriones. Entre los “no” y la incredulidad por que había dicho el artista, Diego siguió: “es una piedra en el zapato para todos”.
“Vos me dijiste en el camarín, hablá y decilo vos porque yo tengo que seguir laburando y yo estoy acá para desenmascarar lo que es Adrián Suar”, exclamó el artista mientras Pergolini se abanicaba asustado. Entre risas bromeó que “no pagaba viáticos ni nada, se lleva toda para él”.
Luego de aquel chiste , Torres afirmó que son “viejas amigas” y contó una de las historias compartidas con Suar en un viaje juntos. “Estábamos en Mendoza, haciéndonos los lindos con dos chicas y remando y remando. Una estaba difícil”, comenzó a contar. Allí dijo que una de ellas quería que Diego “cante”. “Yo me hacía el artista en ese momento, pero luego se volvió insostenible”, siguió. Sin dudarlo y con cara serio, Suar le reclamó: “Si hay que cantar, cantá”, le exigió el productor. Allí, automáticamente el artista comenzó y luego “le tenían que pegar para que se calle”, comentó entre risas.
Con información de La Gaceta
El reconocido nutricionista recordó el día en que recibió su título, reflexionó sobre su trayectoria y fue homenajeado en vivo por sus compañeros de Cuestión de Peso.
El Centro de Adopciones llevará a plaza Alvarado a sus animales e impulsará actividades de tenencia responsable y vacunación antirrábica.
El encuentro “Bienestar +50” reunirá este jueves 4 a especialistas y referentes para abordar temas como la soledad no deseada, la nueva longevidad y la construcción de comunidad, en una jornada abierta y gratuita en la Usina Cultural.
El nuevo lobby de cajeros automáticos cuenta con dos equipos que estarán disponibles las 24 horas y se suman a los 344 que Banco Macro posee en la provincia de Salta.
La lengua creció un 5 % en un año y se mantiene como la tercera más hablada, solo detrás del chino mandarín y el hindi, según el Instituto Cervantes.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.