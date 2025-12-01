Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria Peronista

El secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Carlos de Feo, aseguró que es vital que el Gobierno, finalmente, ponga en marcha la ley de presupuesto.
En ‘Hablemos de política’ – por Aries, Rosalía Correa Díaz, estudiante de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la mesa nacional de la Juventud Universitaria Peronista, analizó la actualidad de las casa de altos estudios.
“En la reunión de la mesa observamos que tenemos un problema común, que es el financiamiento”, sostuvo la dirigente estudiantil, y recordó que, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso, el gobierno – por una decisión política – decidió no aplicar la norma.
Advirtió que el financiamiento apunta a subsanar todas las situaciones que surgen en el día a día y que, de hecho, no se trata solo de los salarios docentes – una arista sumamente importante -, sino que el financiamiento implica becas de estudio, de conectividad, de formación, de investigación, entre otras.
“Las universidades son la herramienta para la movilidad social, de aquí salen médicos, ingenieros, economistas, etc. El estudiante sabe entender la situación en la que se encuentran los docentes, es decir, no es un tema que el estudiante no conozca. La situación financiera de las universidades ha sido un tema de todo el año”, señaló Rosalía.
Concluyendo, la joven dirigente dijo esperar que el gobierno nacional atienda el reclamo.
“La universidad es una institución prestigiosa y sus necesidades deben ser atendidas”, sentenció.
El Gobierno quiere realizar otro recorte en la planta de empleados estatales. Si bien no se dio a conocer el número exacto de los puestos afectados, se pudo saber de fuentes de Casa Rosada que la cifra podría llegar al 10% del total de los trabajadores.
El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y se prepara para intensificar la búsqueda de apoyosPolítica01/12/2025
El equipo técnico libertario concluyó la redacción del proyecto de Reforma Laboral y activa la búsqueda de apoyos legislativos para aprobarla durante el mes de diciembre.
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en VenezuelaPolítica01/12/2025
El gobierno de Javier Milei volvió a denunciar las violaciones a los derechos humanos y la usurpación del poder de la narcodictadura chavista. Cruce con el representante venezolano.
ristian Jerónimo afirmó que el Gobierno no muestra “voluntad de diálogo” y alertó por cierres de empresas, pérdida de empleo y un proceso de desindustrialización “preocupante”.
El actual ministro busca cerrar su gestión con la presentación de los F-16 y los Strikers, y podría adelantar cambios en la cúpula para evitar que recaigan en su sucesor.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.