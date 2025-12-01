Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria Peronista

Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.

Política01/12/2025

En ‘Hablemos de política’ – por Aries, Rosalía Correa Díaz, estudiante de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la mesa nacional de la Juventud Universitaria Peronista, analizó la actualidad de las casa de altos estudios. 

“En la reunión de la mesa observamos que tenemos un problema común, que es el financiamiento”, sostuvo la dirigente estudiantil, y recordó que, a pesar de haber sido aprobada por el Congreso, el gobierno – por una decisión política – decidió no aplicar la norma.

Advirtió que el financiamiento apunta a subsanar todas las situaciones que surgen en el día a día y que, de hecho, no se trata solo de los salarios docentes – una arista sumamente importante -, sino que el financiamiento implica becas de estudio, de conectividad, de formación, de investigación, entre otras. 

“Las universidades son la herramienta para la movilidad social, de aquí salen médicos, ingenieros, economistas, etc. El estudiante sabe entender la situación en la que se encuentran los docentes, es decir, no es un tema que el estudiante no conozca. La situación financiera de las universidades ha sido un tema de todo el año”, señaló Rosalía.

Concluyendo, la joven dirigente dijo esperar que el gobierno nacional atienda el reclamo.

“La universidad es una institución prestigiosa y sus necesidades deben ser atendidas”, sentenció. 

