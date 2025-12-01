Tras presentar su renuncia como ministra, Bullrich presentó el proyecto del Código Penal

En conferencia de prensa tras presentar su renuncia como ministra de Seguridad, la senadora nacional Patricia Bullrich (LLA), explicó los principales puntos del proyecto del nuevo Código Penal que enviará el Gobierno al Congreso de la Nación que propone un agravamiento en las penas de todos los tipos de delitos.

Remarcó que la Argentina tiene un Código Penal que ha tenido “un montón de modificaciones, de parches y está pensado para 1921 donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían”.

En cuanto a la estructura del nuevo Código Penal que impulsa el Gobierno, explicó: “Dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código como los delincuentes, los violadores y los asesinos. A partir de ahora los favorecidos serán la sociedad en su conjunto y las víctimas. Es un cambio de doctrina”.

En esa línea, sumó que el otro cambio fundamental “es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no sean insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos con delincuentes que deberían estar presos y vuelven a delinquir”.

Así, Bullrich recordó el tratamiento en el Parlamento de las leyes de reiterancia, reincidencia, juicio en ausencia y la Ley Antimafia: “Esta idea de la puerta giratoria que el año pasado discutimos se incorporan todos ellos al Código Penal para tener un solo cuerpo importante”, y planteó: “Acá dejamos atrás la doctrina zaffaronista”.

“Tenemos un cambio muy grande en lo que hace al sistema de penas que en la Argentina era donde eran pocas las penas que tenían una concreta ejecución de las mismas. Lo primero que planteamos es el agravamiento de las penas porque en el país cualquier delito como robo, hurto, motochorros al día siguiente están libres, pero esto se terminó. Las penas tienen una relación directa entre el delito cometido y el daño causado a las personas”, explayó.

La senadora explicó que “lo primero que cambian son las penas por homicidios. El homicidio simple tenía una pena de hasta 25 años, pasará a una pena máxima de 30 años”. En cuanto al homicidio agravado, la pena era perpetua: “Ahora vamos a tener una serie de cambios en este sentido. Si hay un magnicidio, si matan a ministros, a un miembro de un establecimiento educativo, para que no avance la violencia que hoy vemos. Si sos menor de 16 años o si sos mayor de edad, va a ser agravante para la pena del homicidio agravado. Vamos a proteger a las personas que cumplen una tarea fundamental”.

Respecto de las lesiones, también tendrá cambios: “Hay una figura importante que vienen luchando las Madres del Dolor hace años que es la conducción imprudente donde la pena actual es de 1 a 3 años y se aumenta de 2 a 6 años, y en la figura agravada es de 2 a 4 años de 3 a 6 años. Si vos sos imprudente al manejar es un delito y van a tener una pena seria y grave. Van a ser convocadas las Madres del Dolor a la discusión del tema”.

“El abuso de armas es terrible. Porque si salen con un arma la condena va a ser taxativa y concreta, no va a haber interpretación judicial posible que entienda que esa arma la persona la tenía solo porque se le ocurrió”, ejemplificó.

Otro tema que abarcará el proyecto tiene que ver con la ejecución de las penas que, según explicó Bullrich, en muchos casos “está en la ley, pero en muchos otros los Tribunales hacen la ejecución de la condena. Vamos a plantear que se rechacen todos los recursos que implican que no se cumplan las condenas cuando son graves. El que las hace las paga, condena grave, cumplís la pena completa”, y sumó: “Las condenas perpetuas no van a tener límite temporal porque si una persona mata una vez, mata otra vez, se le suman las condenas para tener una condena más alta porque hemos tenido experiencia en estos casos”.

La libertaria destacó que como consecuencia del nuevo Código Penal “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”, y añadió: “Los delitos de corrupción van a ser delitos que tengan penas de 5 o 6 años, van a tener penas graves de acuerdo al delito cometido porque si sos funcionario tenes más responsabilidad, tenes que cuidar la plata de la gente y no te la podes robar. Tenes que actuar en defender al ciudadano. Si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

