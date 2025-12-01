Kicillof participará de la marcha de las Madres en homenaje a Hebe de Bonafini

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este jueves de la habitual marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, donde se conmemorará el cumpleaños de una de las referentes más importantes de la asociación, Hebe de Bonafini.

“Este jueves 4 de diciembre, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, las Madres de Plaza de Mayo seguimos luchando en la Marcha de los Jueves N° 2486, junto a la militancia, Demetrio Iramain y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”, indicaron desde sus redes sociales oficiales.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la ronda comenzará a las 15:30 hs., en la Pirámide de Mayo situada en el centro de la Plaza, y contará, además, con la participación de la (ex) rectora de la Universidad de las Madres (UNMA) Cristina Caamaño; la actual presidenta de la Asociación, Carmen Arias, quien asistirá junto a otras madres como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

También, se anunciará el lanzamiento de la Cátedra Libre ‘Hebe de Bonafini’ a las 17:30hs., actuará el Coro EcuNHi, perteneciente al Espacio Cultural Nuestros Hijos y dirigido por Eduardo Ferraudi; el cierre musical a cargo del grupo Aguafuertes y habrá un invitado sorpresa.

"Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la Plaza. ¡Ni un paso atrás!”, concluyeron en un comunicado las integrantes de Madres de Plaza de Mayo.