El actual ministro busca cerrar su gestión con la presentación de los F-16 y los Strikers, y podría adelantar cambios en la cúpula para evitar que recaigan en su sucesor.
Kicillof participará de la marcha de las Madres en homenaje a Hebe de Bonafini
La organización convocó a la militancia a la ronda N° 2486, que incluirá actividades culturales, discursos y el anuncio de una nueva cátedra en honor a la cofundadora del movimiento.Política01/12/2025
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este jueves de la habitual marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, donde se conmemorará el cumpleaños de una de las referentes más importantes de la asociación, Hebe de Bonafini.
“Este jueves 4 de diciembre, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, las Madres de Plaza de Mayo seguimos luchando en la Marcha de los Jueves N° 2486, junto a la militancia, Demetrio Iramain y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”, indicaron desde sus redes sociales oficiales.
Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la ronda comenzará a las 15:30 hs., en la Pirámide de Mayo situada en el centro de la Plaza, y contará, además, con la participación de la (ex) rectora de la Universidad de las Madres (UNMA) Cristina Caamaño; la actual presidenta de la Asociación, Carmen Arias, quien asistirá junto a otras madres como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.
También, se anunciará el lanzamiento de la Cátedra Libre ‘Hebe de Bonafini’ a las 17:30hs., actuará el Coro EcuNHi, perteneciente al Espacio Cultural Nuestros Hijos y dirigido por Eduardo Ferraudi; el cierre musical a cargo del grupo Aguafuertes y habrá un invitado sorpresa.
"Que no haya ninguno que quede en la casa, que se vengan todos a cubrir la Plaza. ¡Ni un paso atrás!”, concluyeron en un comunicado las integrantes de Madres de Plaza de Mayo.
La secretaria general de Presidencia encabezó el encuentro provincial de LLA, donde se definieron lineamientos legislativos y políticos para reforzar la agenda del Gobierno en Buenos Aires.
La ministra confirmó su salida mediante una carta enviada a Javier Milei y afirmó que seguirá defendiendo las reformas desde el Congreso.
Monteoliva celebró el egreso de 800 gendarmes: “Desde hoy refuerzan fronteras y rutas”
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que 800 gendarmes egresaron en Jesús María y ya se incorporan a fronteras, rutas y zonas críticas para reforzar la prevención del delito.
Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, buscando apoyo para el Presupuesto y las reformas estructurales de Nación.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.