Habilitan el sistema digital que centraliza los pagos de trámites automotores

Luego de haber transcurrido un mes de la prórroga informada para la implementación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), el Gobierno finalmente oficializó su lanzamiento a través de la disposición 832/2025. De esta manera, se centralizarán los pagos y trámites vinculados a la radicación, transferencia y registro de automotores en todo el país.

La medida avanzó luego de que se aprobaran los requerimientos técnicos y procedimientos para que las jurisdicciones provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lograran la integración plena de sus sistemas con el VUPRA.

La iniciativa se enmarcó en el proceso de modernización que promueve servicios más ágiles y simplificados para los usuarios, a partir de una plataforma digital única para concentrar trámites como el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación o transferencia de dominio, impuestos de sellos y multas por infracciones de tránsito.

Además, establecieron nuevos requisitos para la inscripción virtual de vehículos cero kilómetro a través del Registro Único Virtual (RUV)

El sistema fue creado bajo la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia con el objetivo de evitar que ciudadanos y empresas deban realizar pagos de varios conceptos en lugares y plataformas diferentes, favoreciendo la “ventanilla única” como solución integral.

La norma establece “la utilización obligatoria del sistema” para los conceptos mencionados, y detalló los requisitos y obligaciones en cada uno de los anexos que acompañan a los artículos que la componen.

“Apruébase el cuadro tarifario para la operación del sistema Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA)”, fijaron mediante la medida respecto al Anexo II en donde los valores dependen de la modalidad de pago, el tiempo de acreditación y los porcentajes de comisión por cada uno de estos.

En tanto, en el Anexo III detallaron cómo debe redactarse un Formulario de Solicitud de Adhesión, el cual “deberá ser remitido a esta Dirección Nacional por conducto de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD)”, de acuerdo con lo indicado por la cartera de Justicia. A su vez, en el primer Anexo describieron los requisitos técnicos de interoperabilidad de la ventanilla.

Nuevos criterios sobre el uso de plataformas registrales

En paralelo, mediante la disposición 831/2025, introdujeron una modificación clave en los requisitos para la inscripción virtual de vehículos cero kilómetro a través del Registro Único Virtual (RUV). La medida ajusta el inciso g) del artículo 1° de la Disposición 93/2025 y habilita ahora la operatoria de inscripción electrónica cuando el modelo-año del vehículo consignado en los certificados de fabricación o importación corresponda al año de inscripción o al siguiente.

El fin de estos cambios es agilizar el registro digital de automóviles tanto nacionales como importados, facilitando la adecuación a los ciclos industriales, comerciales y logísticos del sector automotor.

Esta reforma profundiza la utilización del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), un sistema creado para canalizar trámites digitales y validar controles registrales de manera automática por interconexión con bases de datos oficiales.

“En esta instancia, el uso de esas herramientas digitales permite ampliar el universo de trámites alcanzados por esta modalidad”, argumentaron desde el Gobierno.

Por su parte, a través de la disposición 829/2025, aprobaron los Términos y Condiciones de Uso de este último sistema para todos los usuarios ciudadanos y comerciantes habitualistas -dedicados a la compra y venta de auto, como parte de su negocio-. El organismo definió que la aceptación digital de esos términos será un requisito imprescindible para operar en el sistema y acceder a los servicios en línea, alineándose con la estrategia de administración digital de la cartera de Justicia.

Estas medidas se suman al proceso de transformación digital, que incluyó la creación del legajo digital único y el certificado digital automotor, y buscan eliminar trámites presenciales, duplicidad de pasos y costos.

