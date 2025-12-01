La Comisión Nacional de Valores oficializó la Resolución General N° 1092, que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market a limitar su inversión en cauciones bursátiles a un máximo del 20%.
Pese a la Causa ANDIS, Suizo Argentina licita otra vez con el Estado
La droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, investigada en la causa ANDIS por presunto pago de coimas, volvió a presentarse en una licitación pública.Argentina01/12/2025
A pesar de estar investigados por el pago de supuestas coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la droguería Suizo Argentina volvió a presentarse en una licitación pública. La empresa de la familia Kovalivker había quedado vinculada a la investigación tras ser mencionada en los audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Contratos millonarios con el Estado
En la última semana de noviembre, Suizo Argentina participó del proceso de compra que inició el Hospital Posadas para adquirir oclusores «tipo Amplatzer», stents y sets de cardiopatías congénitas utilizadas para procesos de alta complejidad para la hemodinamia infantil. El contrato por el que Suizo Argentina compite estipula una duración de 12 meses, con la posibilidad de prorrogar el periodo por otros 12 meses.
La empresa de la familia Kovalivker ya había negociado con el Hospital Posadas en el pasado, una de estas instancias siendo este mismo año. En marzo, Posadas adquirió una «provisión de medicamentos varios» por 15.393 millones de pesos, el segundo mejor contrato con el Estado que tuvo este año. El mejor contrato que cerró fue con el Ministerio de Salud, por un total de 78.267 millones de pesos; de sumarse ambos contratos, se explicaría casi en su totalidad el crecimiento de los negocios con la empresa entre 2024 y 2025.
La Suizo Argentina, ignorada por el momento
Actualmente, la droguería se encuentra investigada por la Justicia por el caso que nació de los audios filtrados que pertenecerían a Diego Spagnuolo. En este proceso, el fiscal Franco Picardi ordenó allanar distintas oficinas de la empresa, los domicilios de sus dueños, Emmanuel y Jonathan Kovalivker; y las residencias de algunos de sus ejecutivos: Sebastián Nuner, gerente de Suizo Argentina; Fernando Jensen, jefe de compras de la empresa: y Fernando Daniel Domínguez, ejecutivo de cuentas.
Sin embargo, la investigación viró en otra dirección y dejó de lado momentáneamente la empresa de los Kovalivker al observar que los productos ofrecidos exponían los sobreprecios denunciados. Entre las empresas investigadas se encuentran Profarma S.A., Heumpharm, Soldist y Génesis S.A.
Con información de El Intransigente
Se cumplen 24 años del anuncio del "corralito" en Argentina, impuesto el 1 de diciembre de 2001 por el ministro Domingo Cavallo durante el gobierno de Fernando De la Rúa mediante el decreto 1.570.
El peso de la Unión Europea (UE) en el comercio exterior argentino tocó mínimos históricos: en los primeros diez meses del año, solo el 9,8% de las exportaciones se destinaron al bloque.
Un informe de la consultora Economía y Energía reveló que el PBI por habitante de Argentina se redujo un 9,8% entre 2011 y 2024, quedando solo por delante de Haití en el ranking de la mayor caída regional.
La iniciativa propone un extra que va del 15% al 25% del sueldo básico, con el objetivo de frenar las salidas anticipadas en las Fuerzas Armadas.
Esta medida, que busca la modernización y agilización de servicios para ciudadanos y empresas, también incluyó la actualización de requisitos en el Registro Único Virtual (RUV) para la inscripción de vehículos cero kilómetro.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.