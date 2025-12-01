Pese a la Causa ANDIS, Suizo Argentina licita otra vez con el Estado

A pesar de estar investigados por el pago de supuestas coimas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la droguería Suizo Argentina volvió a presentarse en una licitación pública. La empresa de la familia Kovalivker había quedado vinculada a la investigación tras ser mencionada en los audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Contratos millonarios con el Estado

En la última semana de noviembre, Suizo Argentina participó del proceso de compra que inició el Hospital Posadas para adquirir oclusores «tipo Amplatzer», stents y sets de cardiopatías congénitas utilizadas para procesos de alta complejidad para la hemodinamia infantil. El contrato por el que Suizo Argentina compite estipula una duración de 12 meses, con la posibilidad de prorrogar el periodo por otros 12 meses.

La empresa de la familia Kovalivker ya había negociado con el Hospital Posadas en el pasado, una de estas instancias siendo este mismo año. En marzo, Posadas adquirió una «provisión de medicamentos varios» por 15.393 millones de pesos, el segundo mejor contrato con el Estado que tuvo este año. El mejor contrato que cerró fue con el Ministerio de Salud, por un total de 78.267 millones de pesos; de sumarse ambos contratos, se explicaría casi en su totalidad el crecimiento de los negocios con la empresa entre 2024 y 2025.

La Suizo Argentina, ignorada por el momento

Actualmente, la droguería se encuentra investigada por la Justicia por el caso que nació de los audios filtrados que pertenecerían a Diego Spagnuolo. En este proceso, el fiscal Franco Picardi ordenó allanar distintas oficinas de la empresa, los domicilios de sus dueños, Emmanuel y Jonathan Kovalivker; y las residencias de algunos de sus ejecutivos: Sebastián Nuner, gerente de Suizo Argentina; Fernando Jensen, jefe de compras de la empresa: y Fernando Daniel Domínguez, ejecutivo de cuentas.

Sin embargo, la investigación viró en otra dirección y dejó de lado momentáneamente la empresa de los Kovalivker al observar que los productos ofrecidos exponían los sobreprecios denunciados. Entre las empresas investigadas se encuentran Profarma S.A., Heumpharm, Soldist y Génesis S.A.

Con información de El Intransigente