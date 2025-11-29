Trump: espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad"

La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada contra Nicolás Maduro.
"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió en su red Truth Social, sin dar más detalles.
Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump ha aumentado la presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.
Washington sostiene que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde la región. Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han abatido al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.
El diario The New York Times reportó el viernes que Trump y Maduro mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.
La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el líder de la Casa Blanca afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas desde Venezuela por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.
El Grupo Aries multimedios celebró su encuentro anual y destacó un año de crecimiento, innovación y expansiónProgramación28/11/2025
"Lo que comenzó hace 53 años como una radio que acompañaba la mañana de los salteños, hoy es un multimedios moderno, profesional y en expansión", expresó el director del grupo, Mario Ernesto Peña.