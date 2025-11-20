Cyber Monday: El papel higiénico fue el artículo más vendido en Mercado Libre

En un giro sorprendente de los eventos, el reciente Cyber Monday en Argentina develó un inesperado protagonista en las listas de ventas: el papel higiénico. Este producto de uso diario se alzó como el artículo más vendido en términos de unidades en la reconocida plataforma de comercio electrónico Mercado Libre.

De acuerdo con un informe compartido por Clarín, el papel higiénico superó al resto de los productos y se colocó en la cima del ranking de ventas durante el evento comercial. Este fenómeno ocurre en un contexto donde la higiene y el cuidado personal han cobrado aún más relevancia para los consumidores.

Durante los primeros tres días de descuentos, Cyber Monday registró la venta de más de 5 millones de artículos, con un fuerte predominio de los productos de limpieza y cuidado personal. Junto al papel higiénico, destacaron un tratamiento capilar de la marca L'Oreal y los prácticos rollos de papel de cocina, completando así el podio de los más vendidos del evento.

Sin embargo, si se mira la otra cara de la moneda, es decir, el ranking por facturación, los líderes indiscutibles fueron los productos tecnológicos y electrodomésticos de mayor valor. Este segmento estuvo comprendido por teléfonos celulares, acondicionadores de aire, calzado deportivo como las zapatillas, televisores y notebooks, que capturaron una parte significativa del gasto total durante el evento de descuentos.

El informe también enfatiza el papel crucial que tuvo la financiación en este escenario de compras. Más del 60% de los consumidores optó por adquirir sus productos en cuotas, aprovechando las opciones de financiamiento flexibles que ofrecían hasta 18 pagos sin interés, lo que facilitó la concreción de estas transacciones en tiempos económicos complejos.

Con información de El Cordillerano