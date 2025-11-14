Con la mira en 180.000 barriles diarios para 2028, la empresa busca consolidarse como líder del sector energético nacional.
Adorni desmintió cambios en la Ley de Empleo Público
El jefe de Gabinete afirmó que la modernización laboral no afectará la normativa vigente, en respuesta a críticas de ATE y Rodolfo Aguiar.Política14/11/2025
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó hoy que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público, en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, según expresó en una conferencia en la Casa Rosada.
"Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", dijo Adorni.
Luego, Adorni recordó que Aguiar afirmó que trabaja para generarle una "crisis" al gobierno del presidente Javier Milei. "De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello", arremetió Adorni.
"Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa", agregó.
También puso paños fríos a la discusión laboral y tributaria, con foco en el monotributo: "Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son".
Con información de Noticias Argentinas
El ministro Augusto Costa advirtió que la alineación con Estados Unidos puede perjudicar a la industria local.
En su primera conferencia como jefe de Gabinete, Adorni celebró el acuerdo con EE.UUPolítica14/11/2025
“Es una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”, declaró el exvocero presidencial.
Santilli eligió a Gustavo Coria como su mano derecha en el Ministerio del InteriorPolítica14/11/2025
El actual diputado bonaerense dejará su banca para asumir como segundo del ministro. Será reemplazado por Fernanda Coitinho.
El encuentro será este viernes al mediodía. La ministra adelantó a legisladores libertarios que la reforma laboral ingresará a la Cámara Alta en diciembre.
Milei celebró el acuerdo comercial con EE.UU.: “Estamos comprometidos con hacer grande a Argentina”Política14/11/2025
El Presidente confirmó la firma del entendimiento bilateral y defendió sus reformas económicas, laborales y penales. También afirmó que el país “estaba camino a ser Venezuela”.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.