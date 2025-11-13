La carne vacuna subió un 15% en los últimos 30 días en Salta

El empresario cárnico, Dardo Romano explicó que los productores buscan recomponer sus márgenes tras un año difícil y advirtió que la estabilización del mercado podría generar una mayor oferta a mediano plazo. Además, señaló que el cerdo se mantiene como una opción más accesible para los consumidores.

Salta13/11/2025Mariana FríasMariana Frías

aumento-de-la-carne-cual-es-el-precio-ahora-y-cuanto-subio-en-el-ultimo-mes-foto-adobestock-AZSRQXYP

La carne volvió a registrar aumentos en la última semana en todo el país. El empresario cárnico, Dardo Romano, detalló que en Salta se registra un incremento del 15% en el último mes. “En Salta no estuvo tan firme el precio estos días, pero ya se está acomodando”, señaló en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Romano estimó que la próxima semana los precios locales se equipararían a los de Buenos Aires y pidió paciencia.

“Si el ganadero en algún momento va a hacer su negocio más productivo, lamentablemente va a haber que tener paciencia, pero a la larga va a ser mejor porque va a haber más oferta de carne. Hay mucha producción ganadera que viene muy golpeada de año y era de esperar que cuando tengan un poco de envión traten de acomodar su número”, expresó.

El empresario destacó que los valores pueden variar según la calidad del producto y el punto de venta, pero consideró que los precios actuales son representativos del promedio local.

“El blando común o sobaco ronda los $10.000, mientras que el especial para milanesa se ubica en $15.000. La molida común puede encontrarse desde $8.000, y el asado con hueso se vende entre a $12.000. En tanto, el vacío o tapa de asado alcanza los $14.000 por kilo”, detalló.

Frente al encarecimiento de la carne vacuna, Romano subrayó que el “cerdo se mantiene como una alternativa más económica”.

“Una costeleta de vaca está en $11.000, mientras que una de cerdo sale $7.500. Un pechito de cerdo para la parrilla también está en $7.000 contra los $11.000 de una costilla de vaca. Vamos a tener que adaptarnos y tratar de irle dando forma al consumo, que siempre va cambiando”, concluyó.

obra motos

Vehículos usan la vereda y levantan la señalización para pasar

Ivana Chañi
Salta13/11/2025

Una obra de repavimentación mantiene cortada la intersección de Tucumán y Buenos Aires desde hace un mes, pero vecinos denuncian que motos y autos levantan la señalización, circulan por la vereda y ponen en riesgo a estudiantes de dos escuelas cercanas.

