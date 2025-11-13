Caso Cecilia Strzyzowski: la fiscalía y la querella pidieron que todo el clan Sena sea declarado culpable

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó a un momento clave este jueves en la ciudad chaqueña de Resistencia. Tras las declaraciones públicas de cinco de los siete acusados, se realizan los alegatos finales.

Tanto el equipo fiscal como la querella, a cargo del abogado Gustavo Briend, solicitaron que todos los acusados sean encontrados culpables por el jurado popular por el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023. Se trata de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Griselda Reinoso Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.

La fiscalía está conformada por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez.

El miércoles, varios de los acusados decidieron hablar por primera vez ante el tribunal. Emerenciano Sena, líder piquetero y procesado como partícipe primario del homicidio, fue el primero en declarar. Contó detalles de su vida antes de ser detenido y negó cualquier vínculo con el crimen.

Luego fue el turno de Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, acusados de encubrimiento. Todos intentaron despegarse del femicidio, pero Melgarejo fue más allá: relató que en el campo de los Sena encontró rastros de fuego y que César Sena y Gustavo Obregón le pidieron una pala, un dato que podría ser clave para la causa.

La última en declarar fue Marcela Acuña, procesada también como partícipe primaria. Buscó desligar a su expareja Emerenciano y apuntó directamente contra su hijo, César Sena, a quien responsabilizó como autor del crimen.

Cecilia Strzyzowski fue asesinada en junio de 2023 y, a más de un año del crimen, su cuerpo todavía no fue hallado. Este dato se convirtió en uno de los ejes del debate: mientras las defensas insisten en que la ausencia del cuerpo impide un análisis completo, la querella y la fiscalía remarcaron que las pruebas ya son contundentes y apuntan a la responsabilidad de cada uno de los involucrados.