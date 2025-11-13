El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó su ronda de visitas a gobernadores con el entrerriano Rogelio Frigerio, enfocando la agenda en la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.
Zuleta Puceiro advirtió la “contaminación de la justicia por la antipolítica” en su visita a Salta
El analista político y profesor emérito de la UBA, Enrique Zuleta Puceiro, advirtió en Salta que la justicia atraviesa una tensión creciente con la política y que la antipolítica contamina el funcionamiento institucional.Política13/11/2025Ivana Chañi
El consultor y académico Enrique Zuleta Puceiro, invitado central de las XL Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FOFECMA), analizó en Aries el momento crítico que atraviesa el sistema judicial argentino y alertó sobre la “contaminación” que genera la antipolítica en la relación entre los poderes del Estado.
Zuleta Puceiro sostuvo que la crisis no es solo local, sino global. “La frontera entre derecho, política e instituciones está más amenazada que nunca. Hoy la justicia recibe una sobrecarga de demandas que provienen de una sociedad indignada”, afirmó. Según explicó, esa presión termina alimentando prácticas de la antipolítica que afectan la independencia judicial.
El especialista remarcó que, en Argentina, el problema se agrava por la fragmentación del sistema. “Cada provincia tiene su propio modelo de designación y control de jueces. Son 24 sistemas distintos y eso dificulta cualquier gobernanza común”, señaló. También advirtió que la ciudadanía exige respuestas que el sistema judicial, por definición, no puede ofrecer de forma total. “La gente le pide verdad absoluta. La justicia puede dar justicia, pero no puede resolver todo”, precisó.
Zuleta Puceiro afirmó que la tensión entre política y justicia está hoy en el centro del debate institucional, tanto en el país como en democracias consolidadas. “En Europa y Estados Unidos también hay crisis de credibilidad. El problema es estructural”, dijo.
Las jornadas del FOFECMA se realizan en Salta en un contexto marcado por reclamos sociales por celeridad y transparencia. La apertura será encabezada por autoridades judiciales locales y nacionales. El gobernador Gustavo Sáenz será reemplazado por el vicegobernador, Antonio Marocco, debido a compromisos de agenda en Buenos Aires.
Cartuccia puso reparos a una nueva reforma de la Constitución: “Depende de los temas”
La diputada provincial Laura Cartuccia aseguró que no acompaña una nueva reforma constitucional si no existe un consenso claro sobre los puntos a tratar. Señaló que la sociedad hoy demanda transparencia y controles, no modificaciones a medida de sectores políticos.
“El interior es minoría y cuesta imponer temas”, reconoció Vega sobre la agenda en el Congreso
La diputada salteña Yolanda Vega advirtió que el interior tiene poca incidencia en el Congreso y destacó que los gobernadores buscan fortalecer un bloque regional dentro de Innovación Federal.
Sáenz habló de ciclos cumplidos en el PJ: “Si no te jubilás, la gente te jubila”
El gobernador Gustavo Sáenz cuestionó la falta de renovación en el Partido Justicialista y aseguró que varios dirigentes ya “cumplieron su ciclo”. Reclamó internas amplias y se diferenció de la conducción de Cristina y Máximo Kirchner.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estableció la agenda para su reunión con Diego Santilli, centrada en la Ley de Derribo y la radarización de fronteras. Sáenz criticó el "federalismo al revés" que obliga a los jóvenes del Norte a migrar por falta de infraestructura y empleo.
Con Macri a la cabeza, el Pro se reunió y descartó conformar un interbloque con LLAPolítica12/11/2025
Prevén ratificar su apoyo a la gobernabilidad, aunque tomarán distancia de la interna oficialista; la disputa por la coparticipación de la Ciudad y la ruptura del bloque amarillo; cuenta hoy con 16 legisladores.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Los gremios reclaman que se cumpla con los aumentos salariales previstos por la ley y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), suspendido por el Ejecutivo.
Las tres marcas denunciaron en la misma fecha a un ciudadano peruano por importar al país calzado con logotipos falsos de las marcas. Indecopi dio la razón a las empresas.
Este miércoles 12 de noviembre, las diferentes alternativas de inversión en pesos actualizaron sus Tasas Nominales Anuales (TNA). A continuación, el detalle de cuánto están pagando las billeteras virtuales y los plazos fijos en Argentina.