Zuleta Puceiro advirtió la “contaminación de la justicia por la antipolítica” en su visita a Salta

El consultor y académico Enrique Zuleta Puceiro, invitado central de las XL Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FOFECMA), analizó en Aries el momento crítico que atraviesa el sistema judicial argentino y alertó sobre la “contaminación” que genera la antipolítica en la relación entre los poderes del Estado.

Zuleta Puceiro sostuvo que la crisis no es solo local, sino global. “La frontera entre derecho, política e instituciones está más amenazada que nunca. Hoy la justicia recibe una sobrecarga de demandas que provienen de una sociedad indignada”, afirmó. Según explicó, esa presión termina alimentando prácticas de la antipolítica que afectan la independencia judicial.

El especialista remarcó que, en Argentina, el problema se agrava por la fragmentación del sistema. “Cada provincia tiene su propio modelo de designación y control de jueces. Son 24 sistemas distintos y eso dificulta cualquier gobernanza común”, señaló. También advirtió que la ciudadanía exige respuestas que el sistema judicial, por definición, no puede ofrecer de forma total. “La gente le pide verdad absoluta. La justicia puede dar justicia, pero no puede resolver todo”, precisó.

Zuleta Puceiro afirmó que la tensión entre política y justicia está hoy en el centro del debate institucional, tanto en el país como en democracias consolidadas. “En Europa y Estados Unidos también hay crisis de credibilidad. El problema es estructural”, dijo.

Las jornadas del FOFECMA se realizan en Salta en un contexto marcado por reclamos sociales por celeridad y transparencia. La apertura será encabezada por autoridades judiciales locales y nacionales. El gobernador Gustavo Sáenz será reemplazado por el vicegobernador, Antonio Marocco, debido a compromisos de agenda en Buenos Aires.