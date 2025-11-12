El fenómeno meteorológico, conocido localmente como “Uwan”, causó devastadores inundaciones en varias regiones. Socorristas continúan con las labores de rescate en el país
Australia e Indonesia cerraron un tratado de seguridad bilateral
Los líderes Anthony Albanese y Prabowo Subianto anunciaron el acuerdo, que busca reforzar la cooperación militar y garantizar la estabilidad en la región de Asia-Pacífico.El Mundo12/11/2025
Australia e Indonesia cerraron este miércoles las negociaciones para un tratado bilateral de seguridad, según anunció el primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras mantener conversaciones en Sydney con el presidente Prabowo Subianto.
Albanese informó a los medios, acompañado de Prabowo: “Los gobiernos de Australia e Indonesia acaban de concluir sustancialmente las negociaciones sobre un nuevo tratado bilateral sobre nuestra seguridad común”.
El jefe de Gobierno australiano subrayó el valor de la cooperación, afirmando: “Este tratado es un reconocimiento por parte de ambas naciones de que la mejor manera de asegurar la paz y la estabilidad es actuando juntos”.
El primer ministro australiano anunció que espera viajar a Indonesia el próximo año para la firma del nuevo tratado de seguridad, el cual se basa en un acuerdo de defensa bilateral suscrito en el 2024. Ese precedente había establecido un marco de cooperación más estrecha en la región y regulaba el funcionamiento conjunto de los ejércitos en territorio del otro país.
Según Albanese, el nuevo tratado compromete a ambos países a “consultar periódicamente a nivel de líderes y ministros sobre cuestiones de seguridad”, así como a facilitar “actividades de seguridad mutuamente beneficiosas”. La alianza prevé que, si la seguridad de uno o ambos Estados se ve amenazada, se realizarán consultas para determinar las medidas necesarias, sean estas individuales o conjuntas.
El presidente Prabowo Subianto señaló que el compromiso supone una “estrecha cooperación en el ámbito de la defensa y la seguridad”. “No podemos elegir a nuestros vecinos... especialmente a países como el nuestro”, enfatizando que “los buenos vecinos se ayudarán mutuamente en tiempos difíciles”, afirmó el mandatario indonesio.
En el marco de la reciente Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Subianto brindó un discurso en el que se centró en el fortalecimiento de la cooperación económica en la región: “En mi intervención, enfaticé que el mundo necesita serenidad para recuperar la economía en medio de la creciente incertidumbre y tensión globales“.
El nuevo acuerdo se enmarca en medio de un estrecho lazo australiano con la administración estadounidense de Donald Trump y en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con el objetivo de contrarrestar la influencia creciente de China en la región de Asia-Pacífico.
Incluso, el director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), Mike Burgess, denunció esta semana un aumento en la actividad de hackers ligados al régimen chino sobre infraestructuras críticas australianas, un fenómeno que refleja la preocupación internacional por las operaciones de ciberespionaje coordinadas desde Beijing.
Durante una conferencia sobre regulación financiera realizada el miércoles en Melbourne, Burgess advirtió que, mientras Estados Unidos solía ser el objetivo principal, “el alcance de los actores estatales chinos se ha ampliado” y actualmente afecta sistemas críticos en Australia.
Burgess identificó específicamente al grupo Volt Typhoon, detectado explorando infraestructuras críticas australianas y que, en el pasado, comprometió importantes redes estadounidenses para “preposicionarse para un posible sabotaje”.
Otra agrupación, Salt Typhoon, dirigió sus ataques a redes de telecomunicaciones de Australia y Estados Unidos, logrando penetrar en los sistemas para recabar información estratégica. Según el responsable de ASIO, ambos grupos operan siguiendo directivas de los servicios de inteligencia y del sector militar de China.
Con información de AFP
Se une a los 13 arrestados la pasada semana en distintas provincias españolas que pertenecían a una supuesta célula de la banda
El documento fue entregado al secretario general del organismo, Mathias Cormann, durante su visita a Buenos Aires. Se trata de una autoevaluación sobre las políticas y normas nacionales.
El portaaviones más grande del mundo se suma al operativo antidrogas de EE.UU. en el CaribeEl Mundo12/11/2025
El USS Gerald Ford se unió a las acciones militares contra el narcotráfico que Washington atribuye a Venezuela y Colombia. Caracas denunció que se trata de un plan para derrocar a Nicolás Maduro.
Una avería en el sistema de transmisión provocó la salida de todas las generadoras eléctricas y causó caos en Santo Domingo, donde el metro y el teleférico debieron ser evacuados.
Operativo en Río de Janeiro: revelaron que ninguna victima formaba parte del Comando VermelhoEl Mundo11/11/2025
Tras la operación contra el Comando Vermelho, la organización más poderosa de Brasil, que dejó al menos 121 muertos y 100 arrestados, se reveló que ninguno de los líderes de la organización fue abatido.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
ADP anunció un paro porque Diputados quiere modificar el Estatuto del Educador
La Asociación Docente Provincial confirmó una medida de fuerza en oposición al proyecto de ley que busca incorporar un nuevo artículo al Estatuto del Educador. La iniciativa será tratada este martes en la Cámara de Diputados.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.