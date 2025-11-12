El portaaviones más grande del mundo se suma al operativo antidrogas de EE.UU. en el Caribe

El portaviones más grande del mundo se sumó este martes al controvesial operativo de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de América Latina y que Venezuela atribuye a un plan orquestado para derrocar al gobernante Nicolás Maduro.

El arribo del USS Gerald Ford a la región coincidió con un nuevo despliegue militar de Venezuela para responder a “amenazas imperiales” y la condena de Rusia a los bombardeos de embarcaciones que supuestamente transportan drogas en el Caribe y el Pacífico.

El último ataque fue el domingo en el Pacífico. El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, informó de la muerte de seis personas a bordo de dos embarcaciones. Ya son 20 las embarcaciones bombardeadas con al menos 76 muertos.

Estados Unidos desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para estas operaciones contra el narcotráfico presuntamente proveniente de Venezuela y Colombia.

El papel del portaaviones USS Gerald Ford

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.

“Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell.

Estados Unidos aún no presentó pruebas de que las embarcaciones atacadas se utilizaban para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país.

El canal CNN informó que Gran Bretaña no compartirá información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para no convertirse en cómplice de estos bombardeos. El lunes, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que hay “fuertes indicios” de que estos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

Rusia, un aliado clave de Maduro, calificó de “inaceptables” los bombardeos.

“Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley”, dijo en televisión el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, que tachó de “pretexto” la lucha contra las drogas que esgrima Estados Unidos para justificar esos ataques.

Venezuela realiza nuevos ejercicios militares

En tanto, Venezuela activó nuevos ejercicios militares en todo el país para responder a lo que considera “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

El ministerio de Defensa informó del “despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”.

La televisión estatal VTV mostró la movilización de soldados armados con fusiles.

Estos anuncios son frecuentes y ampliamente difundidos por el gobierno, aunque no necesariamente se traducen en operaciones visibles sobre el terreno.

“Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, (tendríamos) movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela”, dijo Maduro.

La administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de encabezar el cartel del narcotráfico conocido como Los Soles y autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela.

Con información de AFP