Impulsan Convención Constituyente para eliminar fueros de arresto y proceso en Salta

Un Proyecto de Ley fue presentado en el Senado de Salta para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial, con el objetivo central de suprimir la inmunidad de arresto y de proceso de los funcionarios.Política11/11/2025
Un Proyecto de Ley para declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial fue presentado en el Senado. Tiene como objetivo suprimir la inmunidad de arresto y de proceso para los legisladores y los integrantes del Poder Ejecutivo, buscando promover la igualdad ante la ley y reforzar la transparencia en el ejercicio de la función pública.
Durante la última sesión ordinaria, tomó estado parlamentario un Proyecto de Ley, impulsado por el senador Esteban D’Andrea, que busca declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Provincial. Esta reforma se limita a la modificación de los artículos 99 y 143 de la Carta Magna Provincial, con el propósito de suprimir la inmunidad de arresto y de proceso, conocida como “fueros”, que actualmente gozan los legisladores y los máximos integrantes del Poder Ejecutivo.
La iniciativa propone que la reforma se lleve a cabo mediante la convocatoria de una Convención Constituyente, cuya única función será modificar estos dos artículos. Se asegura que no se incluirán otros cambios o adiciones a la Constitución. La Convención será integrada por convencionales electos directamente por el pueblo de Salta y se regirá por la estructura de la Legislatura Provincial.
Fundamentos
“El proyecto responde a un reclamo histórico de la ciudadanía salteña por mayor transparencia, equidad y la eliminación de privilegios en el ejercicio de la función pública”, detalló D’Andrea y agregó que “su objetivo es suprimir las inmunidades de arresto y de proceso para los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, manteniendo únicamente la inmunidad parlamentaria de los legisladores, a fin de asegurar que todos los funcionarios públicos se sometan por igual a los procesos judiciales, sin privilegios derivados de su cargo”.
Los fundamentos del proyecto se basan en la necesidad de fortalecer el principio de igualdad ante la ley. Aunque las inmunidades fueron inicialmente pensadas para proteger la independencia de los poderes frente a persecuciones políticas, en el contexto democrático actual estas prerrogativas han sido interpretadas erróneamente como sinónimo de impunidad. La reforma pretende corregir esta percepción y garantizar que ningún funcionario, sin importar su cargo, quede por encima de la ley.
El texto remarca que la reforma tendrá estructura austera dado que la Convención Constituyente funcionará con la estructura y personal de la Legislatura, sin que se autoricen gastos adicionales. Los convencionales electos desempeñarán sus funciones ad honorem y el proceso tendrá una duración de 30 días. De esta manera, se garantiza que los recursos se concentren exclusivamente en el cumplimiento de este mandato popular, sin generar un impacto financiero extra.
D’Andrea reafirmó que la reforma enviará un mensaje claro de que “el cargo no es un escudo”, fortaleciendo la credibilidad de las instituciones y restaurando la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Salta: Diputados abordaron la crisis de sobrediagnósticos en Trastornos del NeurodesarrolloPolítica11/11/2025
La Comisión de Salud abordó los desafíos en el diagnóstico de los Trastornos del Neurodesarrollo (TND). La neuróloga Gabriela Delturco advirtió sobre la alta prevalencia y la necesidad de un abordaje estrictamente interdisciplinario.
La Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, actualmente a cargo de Daniel Scioli, pasará a depender de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, confirmándose una fuerte reestructuración.
El funcionario dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos en medio de los cambios impulsados por Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. Su salida fue oficializada en el Boletín Oficial.
“Chau a los saltos en las cuotas”: Sturzenegger celebró una nueva desregulación
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la derogación del Decreto 2417/1993, que obligaba a los colegios privados sin subsidio estatal a fijar aumentos anuales anticipados.
El jefe de Gobierno porteño reclamará que los fondos adeudados se incluyan en el Presupuesto 2026. El encuentro será este martes en el Palacio de Hacienda, con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.