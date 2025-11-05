María Corina Machado: “La liberación de Venezuela va a traer la liberación de Cuba y Nicaragua”

La líder opositora venezolana María Corina Machado expuso en Miami su diagnóstico sobre la crisis de Venezuela, la agenda internacional y las estrategias para una transición democrática en un país marcado por el éxodo y la represión. Aseguró que su nación conseguirá resurgir luego de la dictadura y consideró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede ser clave para lograr una transición democrática.

En diálogo con el alcalde de Miami, Francis Suárez, la dirigente resumió la magnitud del desafío nacional y reiteró su compromiso con el retorno de la democracia y la reconstrucción institucional.

Durante el foro, Machado, quien salió por video desde la clandestinidad en su país, destacó la dimensión colectiva del reconocimiento a su liderazgo. Tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, la dirigente consideró que la distinción pertenece al “coraje y la voluntad del pueblo venezolano, una nación que se unió para hacer frente al peor régimen criminal”.

Por otro lado relató cómo el movimiento opositor enfrentó al régimen de Nicolás Maduro en una elección marcada por reiteradas denuncias de fraude y coacción. Machado describió la organización ciudadana a gran escala para monitorear el proceso electoral y garantizar la transparencia.

Consultada sobre la reacción de la Casa Blanca y la administración estadounidense bajo el mando de Donald Trump, Machado respaldó la decisión de considerar a los cárteles de droga venezolanos como organizaciones terroristas transnacionales y duplicar la recompensa por la captura de Maduro.

“Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo. Él es un jefe de una estructura narco-terrorista que ha declarado la guerra al pueblo venezolano y a las naciones democráticas de toda la región”, subrayó.

En otro pasaje del diálogo con el alcalde Suárez, Machado advirtió sobre la gravedad del involucramiento de potencias extranjeras, como China, Rusia e Irán, en los asuntos internos de Venezuela.

Señaló que Venezuela se ha convertido en una base logística y operativa para redes criminales y adversarios de Estados Unidos. “En el caso de Irán, la Guardia Nacional tiene fuerzas operando y entrenando en Venezuela. Han recibido drones, tecnología, y han utilizado nuestro sistema financiero para lavar activos vinculados a grupos como Hezbollah. Se han otorgado más de 10.000 pasaportes venezolanos para facilitar el movimiento de personas asociadas a estos grupos en el continente americano y el mundo”, precisó.

Sobre Rusia, subrayó la provisión de armamento, inteligencia y presencia de agentes en territorio venezolano. Y, respecto a China, denunció una relación financiera históricamente relevante: “China ha otorgado préstamos a Venezuela por más de 60.000 millones de dólares y ha obtenido acceso sin precedentes a los recursos de oro, minerales y tierras raras, así como el control de información estratégica sobre los activos del país”, describió.