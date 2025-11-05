Detuvieron al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum en pleno Centro Histórico

Este martes 4 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron al hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público en el Centro Histórico.

El incidente, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, quedó registrado en video, al tiempo que desencadenó la indignación nacional de internautas y políticos, quienes expresaron su preocupación por la seguridad de la mandataria y la gravedad del acto.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron cuando Claudia Sheinbaum se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y saludaba a transeúntes frente a Palacio Nacional.

En ese momento, un hombre identificado como Uriel “N” se aproximó, abrazó a la mandataria e intentó besarla en el cuello, realizando contacto físico sin su consentimiento. Durante esos segundos, una mujer advirtió la situación y, tras la insistencia del agresor, elementos de seguridad intervinieron para separarlo.

“Nos tomamos la foto, no te preocupes”, se escuchó decir a Sheinbaum mientras su equipo la resguardaba y retiraba al individuo. A pesar de la presencia de los escoltas, el sujeto volvió a intentar acercarse antes de ser contenido por el personal de seguridad, de acuerdo con lo difundido por el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales.

En las imágenes se observa que el hombre mostraba un comportamiento alterado, incluso sus palabras resultaron ininteligibles, y logró pronunciar: “Claudia de América” antes de ser retirado del lugar.

La detención no se hizo en ese momento, sino horas después. El periodista Carlos Jiménez dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “Detenido el tipo que tocó y besó a la presidenta. Se llama Uriel Rivera. Agentes de la SSPC y la SSC CDMX lo detuvieron hace unos minutos en la Zona Centro de la Ciudad”, detalló.

El video provocó una fuerte reacción en plataformas digitales y el pronunciamiento de colectivos feministas y legisladores. Diversos sectores demandaron la identificación del hombre y su sanción inmediata, subrayando que el acoso sexual constituye un delito, independientemente de la jerarquía de la víctima o el contexto.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó solidaridad con Sheinbaum y condenó el acto, al que calificaron como una muestra de misoginia y de la cultura machista en el país.

Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó aumentar las precauciones en la protección de la presidenta: “No debe haber un exceso de confianza. Las condiciones no están para eso. Basta un hombre que esté desequilibrado para ponerla en riesgo y lo que el país puede perder es mucho”, manifestó el legislador.

¿Qué penas podría enfrentar el agresor?

De acuerdo con el Código Penal Federal, el artículo 259 Bis estipula que quien hostigue o acose sexualmente puede enfrentar penas de seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa cuando el acto se tipifica como abuso sexual agravado. El Código Penal de la Ciudad de México contempla penas de uno a tres años de prisión y multas de 100 a 200 días en casos confirmados de acoso con contacto físico no consentido.

La gravedad de la sanción dependerá de la calificación jurídica del hecho y de la existencia de factores agravantes, como la utilización de violencia o el estado de vulnerabilidad de la víctima. En diversas entidades del país, el acoso sexual callejero puede castigarse con hasta ocho años de prisión y 500 días multa.

