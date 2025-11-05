Tragedia aérea en EEUU: se estrelló un avión de carga y hay al menos siete muertos

Un avión de carga se estrelló este martes cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, informó el Departamento de Policía Metropolitana de esa ciudad, ubicada al este de los Estados Unidos, en la frontera con Indiana. Al menos siete personas murieron y once resultaron heridas.

La información fue confirmada por el gobernador del estado, Andy Beshear, en una rueda de prensa. “Estamos reuniendo información lo más rápido que podemos”, dijo Beshear, quien advirtió que “el número va a crecer”. En un primer momento, las autoridades solo habían confirmado que había heridos. El avión que se estrelló es perteneciente a la empresa UPS Airlines.

“La policía de Louisville (LMPD) y otras agencias están respondiendo a reportes de un accidente aéreo cerca de Fern Valley y Grade Lane. Grade Lane permanecerá cerrada indefinidamente entre Stooges y Crittenden. Se reportaron heridos”, publicaron en su cuenta de X.

Desde la Administración Federal de Aviación estadounidense también se refirieron al siniestro y dieron detalles en las redes “El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 17:15 hora local del martes 4 de noviembre, tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky”, informaron.

“El McDonnell Douglas MD-11 se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulu. La FAA y la NTSB investigarán el accidente. La NTSB dirigirá la investigación y proporcionará todas las actualizaciones”, añadieron en el mismo posteo.

El MD-11F es un avión de transporte de carga fabricado originalmente por McDonnell Douglas y posteriormente por Boeing. La aeronave es utilizada principalmente por FedEx Express, Lufthansa Cargo y UPS Airlines para el transporte de carga, según informó la CNN.

Con información de TN