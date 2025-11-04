Israel entregó los cuerpos de 45 palestinos a Gaza

Israel entregó este lunes los cuerpos de 45 palestinos a Gaza, según informó la Cruz Roja, en el contexto de un frágil alto el fuego negociado con la mediación de Estados Unidos y tras la devolución de los restos de tres rehenes israelíes muertos por parte de Hamas. Las autoridades israelíes identificaron a los rehenes como el capitán Omer Neutra, el sargento Oz Daniel y el coronel Assaf Hamami, todos fallecidos durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

El intercambio de cuerpos se enmarca en los compromisos del alto el fuego temporal, vigente desde el 10 de octubre. Desde la entrada en vigor de la tregua, los terroristas de Hamas han restituido los restos de 20 rehenes, mientras que ocho permanecen aún en Gaza. Por cada rehén israelí liberado, Israel ha devuelto los restos de 15 palestinos, alcanzando ya los 270 cuerpos repatriados al enclave palestino.

Según recogieron medios internacionales, muchos de los cuerpos devueltos previamente parecían estar en avanzado estado de descomposición o quemados; algunos presentaban la ausencia de extremidades o dientes, mientras que otros estaban cubiertos de arena y polvo.

“Casi todos habían sido vendados de los ojos y atados, y tenían disparos entre los ojos. Casi todos habían sido ejecutados”, dijo el doctor Ahmed al-Farra, jefe del departamento de pediatría del hospital Nasser, según detalló The Guardian. “También había cicatrices y zonas decoloradas en la piel que mostraban que habían sido golpeados antes de ser asesinados. También había indicios de que sus cuerpos habían sido maltratados después de su muerte.”

Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, declaró a The Associated Press (AP) que los 45 cadáveres fueron recibidos este lunes en el Hospital Nasser alrededor del mediodía. El ministerio reportó que solo 78 cuerpos han logrado ser identificados hasta la fecha y señaló a la falta de kits de pruebas de ADN como un obstáculo principal en las labores forenses. Para facilitar la identificación, se publican fotografías de los restos en internet con la esperanza de que las familias los reconozcan.

Quiénes eran los tres rehenes entregados por Hamás

La oficina del primer ministro israelí informó que los cuerpos de Neutra, Daniel y Hamami, recuperados el domingo por la noche, fueron localizados en un túnel en el sur de Gaza. Neutra, de 21 años, era estadounidense-israelí y perdió la vida al ser capturado junto a su tripulación de tanque durante el ataque inicial. El ejército israelí había anunciado en diciembre de 2024 el fallecimiento de Neutra. Daniel, de 19 años, también formaba parte del mismo equipo de tanque y fue llevado a Gaza.

La madre de Neutra, Orna Neutra, expresó el lunes en Tel Aviv: “Tenemos el corazón destrozado, pero al fin podemos comenzar el proceso de llevar a Omer a su última morada en la tierra que amó y defendió”, según declaraciones recogidas por AP. Ella y su esposo, Ronen, agradecieron a las tropas israelíes, al presidente estadounidense Donald Trump y a los negociadores estadounidenses por su mediación en el alto el fuego, evitando mención alguna al primer ministro Benjamin Netanyahu, figura a la que numerosas familias de rehenes responsabilizan por la escalada y el mantenimiento del conflicto. “Los soldados de las FDI y la administración estadounidense lucharon por su vida”, sostuvo Ronen Neutra.

Respecto a Hamami, comandante de la brigada sur de Israel en la división de Gaza, falleció mientras defendía el Kibutz Nirim y su cadáver fue trasladado por los terroristas al territorio palestino. Desde la tregua, Hamas ha entregado entre uno y tres cuerpos cada pocos días. Israel presiona para acelerar el proceso de repatriación y, en ocasiones, ha señalado que los restos devueltos no pertenecen a rehenes.

En el plano político, persiste el escándalo por la dimisión y arresto de la ex jefa legal del ejército, mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, quien admitió haber filtrado un video donde soldados israelíes agreden sexualmente a una detenida palestina. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, aseguró que Tomer-Yerushalmi fue detenida la noche del domingo. Según una resolución judicial y citando información publicada en medios israelíes, su detención fue prorrogada hasta el miércoles bajo sospecha de fraude, abuso de confianza y obstrucción a la justicia, mientras permanece recluida en una prisión femenina.

En el territorio ocupado de Cisjordania, el Ministerio de Salud palestino, controlado por Hamas, informó que el domingo murieron dos palestinos por disparos israelíes en incidentes separados. Uno de ellos, Jamil Hanani, de 17 años, perdió la vida en Beit Furik en un enfrentamiento donde, según el ejército israelí, soldados dispararon contra una turba que lanzaba piedras, resultando herida una persona. El segundo fallecido, Ahmed Al-Atrash, de 32 años, recibió disparos de un colono israelí en una entrada a la ciudad de Hebrón; el ejército israelí remitió a la policía para comentarios, pero no hubo respuesta inmediata. Cientos de colonos viven en enclaves fortificados bajo protección militar en una ciudad con más de 200.000 palestinos.

En cuanto a la ayuda humanitaria, la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, visitará Jordania para inspeccionar un almacén donde permanece bloqueada la ayuda de Reino Unido destinada a Gaza. Antes de su viaje, Cooper declaró: “La ayuda humanitaria es urgentemente necesaria y el pueblo de Gaza no puede permitirse el lujo de esperar”, según declaraciones recogidas por AP. Además, el gobierno británico anunció la entrega de 6 millones de libras esterlinas adicionales (USD7,9 millones) en ayuda humanitaria, gestionados a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Gaza lanzará la próxima semana una campaña de vacunación para aproximadamente 40.000 niños menores de 3 años contra enfermedades prevenibles como el sarampión, la poliomielitis y la meningitis. El objetivo es atender a menores que no recibieron vacunas o que solo recibieron dosis parciales debido al conflicto, explicó el Dr. Nedal Ghoneim, director de salud pública del ministerio, a AP.

El ataque de Hamas contra el sur de Israel hace dos años provocó la muerte de unas 1.200 personas y dejó 251 rehenes. La ofensiva militar israelí ha causado más de 68.800 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. Las autoridades israelíes han puesto en duda estos datos y rechazado las acusaciones de genocidio formuladas por la ONU, aunque no han presentado un balance alternativo.

Con información de AP