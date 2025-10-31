River Plate elige nuevo presidente este sábado con la expectativa de romper un récord histórico de votantes. El "Millonario" tiene 87.000 socios habilitados. El récord actual es de casi 20.000, muy por debajo de los 43.000 votantes que tuvo Boca en 2023.
El "Albo" juega el partido màs importante del año
Estudiantes y Gimnasia y Tiro se enfrentarán esta noche desde las 21:10 en el estadio Antonio Candini, en el duelo de vuelta por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El arbitraje estará a cargo de Daniel Zamora.Deportes31/10/2025
Tras el empate sin goles en Salta, la serie está completamente abierta, aunque el conjunto cordobés cuenta con la ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla general. Esto significa que un nuevo empate clasificará a los dirigidos por Iván Delfino a las semifinales.
En el local, la única baja confirmada será la del delantero Agustín Fontana, expulsado en el encuentro de ida. Por el lado de Gimnasia y Tiro, Rubén “Teté” Quiroz no podrá contar con el defensor Matías Birge, quien continúa recuperándose de una molestia muscular segun indica el cuerpo tecnico aunque se presume que es una sancion disciplionaria tras un cruce con el cuerpo tecnico.
El “Albo” llega con la ilusión intacta de dar el golpe fuera de casa y meterse entre los cuatro mejores del certamen, mientras que Estudiantes buscará hacer valer su localía y seguir en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
La Asamblea General de Gimnasia y Esgrima se transformó en un caos por botellazos y sillazos de socios. La reunión, convocada para tratar el Balance de la gestión Cowen, tuvo que ser suspendida momentáneamente en medio de una fuerte guerra entre candidatos.
Final caliente: Jugadores de Lanús y U. de Chile protagonizaron una batalla campalDeportes31/10/2025
Tras la clasificación de Lanús a la final, jugadores del "Granate" y de la U de Chile protagonizaron una pelea con empujones. Los ánimos estaban caldeados por un partido con polémicas. Afortunadamente, no hubo jugadores informados y Lanús no tendrá bajas para la final.
Lanús superó a la Universidad de Chile por uno a cero y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El "Granate" se impuso en La Fortaleza tras el empate en la ida y ahora se medirá con Atlético Mineiro en la gran definición.
El club de La Ribera celebró en Brandsen 805 la reunión entre asambleístas para tratar el acuerdo con la marca estadounidense. Será el primer estadio del mundo en tener un restaurante de esta cadena. Por una decisión mayoritaria, la Comisión Directiva consiguió la concesión por 10 años y con la posibilidad de extenderlo por 10 más.
El “Granate” recibe al conjunto trasandino en La Fortaleza, con la ilusión de volver a disputar una final continental. Tras el 2-2 en la ida, el equipo de Mauricio Pellegrino necesita ganar para medirse con Atlético Mineiro en la gran definición.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
El peronismo estalla tras la derrota: Kicillof y Cristina se cruzan por las culpasPolítica30/10/2025
La caída electoral profundizó las divisiones en el PJ bonaerense y reavivó la pelea entre el cristinismo y el gobernador. Intendentes reclaman el desplazamiento de Máximo Kirchner y una renovación total.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.