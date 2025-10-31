El "Albo" juega el partido màs importante del año

Tras el empate sin goles en Salta, la serie está completamente abierta, aunque el conjunto cordobés cuenta con la ventaja deportiva por su mejor posición en la tabla general. Esto significa que un nuevo empate clasificará a los dirigidos por Iván Delfino a las semifinales.

En el local, la única baja confirmada será la del delantero Agustín Fontana, expulsado en el encuentro de ida. Por el lado de Gimnasia y Tiro, Rubén “Teté” Quiroz no podrá contar con el defensor Matías Birge, quien continúa recuperándose de una molestia muscular segun indica el cuerpo tecnico aunque se presume que es una sancion disciplionaria tras un cruce con el cuerpo tecnico.

El “Albo” llega con la ilusión intacta de dar el golpe fuera de casa y meterse entre los cuatro mejores del certamen, mientras que Estudiantes buscará hacer valer su localía y seguir en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional.