Aprobaron dejar sin efecto la donación de un inmueble a favor de la Fundación Nueva Esperanza

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé dejar sin efecto la transferencia, en carácter de donación, de un inmueble en Salvador Mazza en favor de la Fundación Nueva Esperanza.

Al respecto, la diputada representante de San Martín, Gladys Paredes, explicó que ella misma – en 2020 – logró que la Provincia otorgue el inmueble en carácter de comodato para que el hogar de niños siga funcionando allí.

“El terreno no tiene matricula o escritura a nombre de la fundación”, advirtió la legisladora.

Recordó que en 2023 ocurrió un hecho aberrante en el lugar; abusos contra niños perpetrados por un miembro de la Fundación, siendo la misma organización la encargada de pagar la defensa de esta persona a la hora de enfrentar a la Justicia.

“La Secretaría de Niñez finalizó el convenio y los niños fueron retirados, algunos entregados a sus padres, otros llevados a Tartagal”, señaló Paredes.

Finalmente, consideró que es necesario que la ley avance para quitarle el terreno a la Fundación Nueva Esperanza para que, en un futuro, la Secretaría de la Niñez retome ese espacio para brindar contención a los niños y niñas de San Martín.

El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.