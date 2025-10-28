Aprobaron dejar sin efecto la donación de un inmueble a favor de la Fundación Nueva Esperanza

Diputados dieron media sanción al proyecto del Ejecutivo por el cual se crea el Fondo de Garantías de Salta. Según se informó, el objetivo es brindar aval a pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a créditos.
Diputados dieron media sanción al proyecto que impulsa la acción. Se trata de un hogar de niños que funcionaba en Salvador Mazza y que fuera cerrado por denuncias de abusos y malos tratos en 2023.Salta28/10/2025
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé dejar sin efecto la transferencia, en carácter de donación, de un inmueble en Salvador Mazza en favor de la Fundación Nueva Esperanza.
Al respecto, la diputada representante de San Martín, Gladys Paredes, explicó que ella misma – en 2020 – logró que la Provincia otorgue el inmueble en carácter de comodato para que el hogar de niños siga funcionando allí.
“El terreno no tiene matricula o escritura a nombre de la fundación”, advirtió la legisladora.
Recordó que en 2023 ocurrió un hecho aberrante en el lugar; abusos contra niños perpetrados por un miembro de la Fundación, siendo la misma organización la encargada de pagar la defensa de esta persona a la hora de enfrentar a la Justicia.
“La Secretaría de Niñez finalizó el convenio y los niños fueron retirados, algunos entregados a sus padres, otros llevados a Tartagal”, señaló Paredes.
Finalmente, consideró que es necesario que la ley avance para quitarle el terreno a la Fundación Nueva Esperanza para que, en un futuro, la Secretaría de la Niñez retome ese espacio para brindar contención a los niños y niñas de San Martín.
El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.
Vuelve la Feria Científica de la UNSa, se espera la visita de más de 2.000 estudiantesSalta28/10/2025
Se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre en el campus universitario. Se desarrollarán stands demostrativos, experiencias interactivas, charlas educativas y recorridos guiados destinados a escuelas de todos los niveles y al público en general.
Avanza la obra de ampliación de la nueva Guardia de Emergencias del Hospital del MilagroSalta28/10/2025
El gerente del nosocomio, Dr. José Soto Ruiz, destacó que los trabajos responden al incremento sostenido de la demanda: en solo un año, las atenciones por guardia pasaron de 22.000 a 57.000 pacientes. El proyecto contempla la refuncionalización de 600 metros cuadrados, con 12 camas de internación y mejora de los accesos.
El 8 de febrero será el día para reconocer la trayectoria de salteños y salteñas destacadosSalta28/10/2025
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece el 8 de febrero de cada año como el día de reconocimiento a miembros de la sociedad destacados en salud, educación, ciencia, cultura y deportes, entre otros.
A 11 años de la tragedia en Guachipas, conmemoraron el Día Provincial del Brigadista ForestalSalta28/10/2025
Al cumplirse 11 años de la tragedia en Guachipas, autoridades provinciales, municipales, cuarteles de bomberos voluntarios y familiares rindieron un sentido homenaje. Destacaron la labor de los brigadistas realizada en distintos puntos de la provincia.
Alcoholemia y falta de documentación: 37 vehículos secuestrados el fin de semana en la CiudadSalta28/10/2025
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial anunció que los operativos continuarán de forma sorpresiva, y los infractores deberán realizar cursos de educación vial como parte de las sanciones.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.