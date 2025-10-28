Inversiones: Caputo y Figueroa coincidieron en impulsar el desarrollo post Vaca Muerta

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó este martes el creciente interés internacional por invertir en Neuquén, tras mantener una reunión en Buenos Aires con el gobernador Rolando Figueroa y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Caputo compartió una fotografía del encuentro en sus redes sociales y escribió:

“Cada día mayor interés en el mundo por invertir en Neuquén”.

Cada día mayor interés en el mundo por invertir en Neuquén. @Rolo_Figueroa https://t.co/mXng0IY1qb — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 28, 2025

El mensaje del titular del Palacio de Hacienda fue una respuesta al posteo del gobernador Figueroa, quien informó sobre el encuentro y afirmó que ambos gobiernos trabajan para impulsar el desarrollo de la provincia.

“Nos reunimos en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia, pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades para nuestra gente”, expresó el mandatario provincial.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo entre Nación y las provincias productoras, en el marco de la estrategia de expansión energética y desarrollo económico vinculada a Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de gas y petróleo no convencional del mundo.