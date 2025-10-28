Hoy, la billetera virtual que ofrece el mayor rendimiento en Argentina es Naranja X, con una Tasa Nominal Anual del 39 por ciento en su cuenta remunerada.
Inversiones: Caputo y Figueroa coincidieron en impulsar el desarrollo post Vaca Muerta
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se reunió en Buenos Aires con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.Economía28/10/2025Ivana Chañi
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó este martes el creciente interés internacional por invertir en Neuquén, tras mantener una reunión en Buenos Aires con el gobernador Rolando Figueroa y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Caputo compartió una fotografía del encuentro en sus redes sociales y escribió:
“Cada día mayor interés en el mundo por invertir en Neuquén”.
Cada día mayor interés en el mundo por invertir en Neuquén. @Rolo_Figueroa https://t.co/mXng0IY1qb— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 28, 2025
El mensaje del titular del Palacio de Hacienda fue una respuesta al posteo del gobernador Figueroa, quien informó sobre el encuentro y afirmó que ambos gobiernos trabajan para impulsar el desarrollo de la provincia.
“Nos reunimos en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia, pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades para nuestra gente”, expresó el mandatario provincial.
La reunión forma parte de la agenda de trabajo entre Nación y las provincias productoras, en el marco de la estrategia de expansión energética y desarrollo económico vinculada a Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de gas y petróleo no convencional del mundo.
El dólar minorista sube fuertemente este martes, revirtiendo la tendencia de ayer, y alcanza los 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación.
Las tasas de interés de los plazos fijos iniciaron la semana con bajas generalizadas (entre 1 y 12 puntos porcentuales) luego de la victoria del oficialismo en las elecciones.
AmCham destacó los avances económicos de los dos primeros años de gestión y llamó a consolidar el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. “Tenemos una nueva oportunidad”, expresó la organización.
Fuerte suba bonos y acciones argentinas en Wall Street tras el triunfo del GobiernoEconomía27/10/2025
Los papeles que cotizan en Nueva York comenzaron a operar de forma positiva en el pre-market, tendencia que se consolidó; los bancos, los más beneficiados; el dólar se desploma $95 y cotiza cerca de los $1420.
Se trata de Fix, que registró una mejora que se sustenta en el proceso de transformación digital e innovación tecnológica de la entidad
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
“El gran perdedor es el kirchnerismo”: Orozco tras las elecciones en Salta
La senadora nacional electa por La Libertad Avanza resaltó el apoyo ciudadano y la victoria del partido sin alianzas frente a los pesos pesados de la política local.
“La gente nos dio un mensaje claro”, asegura Emilia Orozco
La legisladora de La Libertad Avanza destacó el apoyo ciudadano y señaló que aún no recibió llamados de sus contrincantes tras la victoria de este domingo.
La reforma laboral de Milei: ampliar la jornada, flexibilizar convenios e indemnizaciones en cuotasPolítica27/10/2025
El Presidente dijo que la modificación de la legislación laboral será una de las prioridades de la nueva etapa.