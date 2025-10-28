Boca le dio vuelta un partido caliente a Barracas y se ilusiona con el pase a la Libertadores

Boca se impuso 3-1 ante Barracas en el estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco del duelo pendiente entre ambos se había suspendido oportunamente por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El primer tiempo estuvo cargado de infracciones y amonestaciones desde el arranque. A los dos minutos, Rafael Barrios fue el primer amonestado del encuentro tras una falta sobre Merentiel, mientras que Leandro Paredes también vio la tarjeta amarilla y llegó a la quinta, por lo que no podrá estar en el próximo compromiso ante Estudiantes.

La doble amarilla y tarjeta roja para Iván Tapia a los 13 minutos condicionó el desarrollo del partido, obligando al “Guapo” de Rubén Darío Insúa a reacomodarse con el ingreso de Siro Rosane en lugar de Facundo Bruera.

Boca intentó aprovechar la superioridad numérica, pero no logró concretar las oportunidades generadas. Paredes probó desde media distancia en dos ocasiones, aunque sin éxito, mientras que el Giménez tuvo una chance clara de cabeza que se fue apenas desviada.

El conjunto de Úbeda tuvo mayor posesión de balón, pero se mostró impreciso en los últimos metros. Barracas, en cambio, fue más efectivo y se fue al descanso con una valiosa ventaja pese a las dificultades, tras un gran remate de Rodrigo Insua desde casi mitad de cancha que dejó sin chances a Agustín Marchesin.

El arranque del segundo tiempo mostró otra cara de Boca. Úbeda movió el banco e hizo ingresar a Exequiel Zeballos, quien fue clave para cambiar el ritmo del ataque. El “Xeneize” encontró espacios y aprovechó la superioridad numérica para presionar a un Barracas replegado.

A los ocho minutos, Zeballos desbordó y asistió a Giménez, que definió con precisión para igualar el partido. Dos minutos más tarde, el delantero volvió a aparecer, esta vez tras un gran centro de Juan Barinaga, y de cabeza puso el 2-1 para desatar la euforia del plantel.

Barracas, que había sido sólido en la primera parte, comenzó a sentir el desgaste físico y perdió el control del juego. Boca dominó la posesión con el manejo de Paredes y Herrera en el mediocampo, y siguió generando ocasiones. A los 21 minutos, Zeballos volvió a ser protagonista al realizar una corrida espectacular desde mitad de cancha para asistir a Merentiel, quien definió con categoría para poner el 3-1.

Con este triunfo, Boca logró revertir un partido que se había complicado en el arranque y volvió a meterse en la pelea por los puestos de clasificación al playoff con 20 unidades en la tercera posición. Además, también se encuentra dentro de los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual. Barracas, por su parte, se queda en la décima posición con 18 unidades y a falta de tres fechas está afuera de los playoffs.

Con información de Doble Amarilla