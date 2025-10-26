Grabois llamó a mantener la calma ante los resultados y pidió “coraje y entereza”

El candidato a diputado bonaerense por Fuerza Patria, Juan Grabois, habló desde el búnker partidario en La Plata y llamó a la militancia a mantener la calma. Aseguró que la elección fue “más difícil que la del 7 de septiembre” y cuestionó la influencia internacional en la campaña.

En un mensaje, Juan Grabois instó a mantener la tranquilidad mientras se aguardaban los primeros resultados oficiales.

“Si los resultados son adversos, hay que tener coraje y entereza”, expresó el referente de Fuerza Patria ante los militantes reunidos en el búnker de La Plata.

Grabois comparó la jornada con la anterior elección del 7 de septiembre, a la que calificó como “menos compleja”. “Esta fue una elección más difícil porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña de La Libertad Avanza”, afirmó.

El dirigente destacó, no obstante, el compromiso de sus seguidores y la necesidad de sostener “una militancia con esperanza, incluso en la adversidad”.