La presidenta de La Libertad Avanza habló desde el búnker tras el cierre de los comicios. Acompañada de Martín Menem, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel: “Es un logro de este gobierno”
Grabois llamó a mantener la calma ante los resultados y pidió “coraje y entereza”
Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Juan Grabois reconoció la dificultad de la jornada electoral y sostuvo que, si los resultados son adversos, “hay que tener coraje y entereza”.Argentina26/10/2025
El candidato a diputado bonaerense por Fuerza Patria, Juan Grabois, habló desde el búnker partidario en La Plata y llamó a la militancia a mantener la calma. Aseguró que la elección fue “más difícil que la del 7 de septiembre” y cuestionó la influencia internacional en la campaña.
En un mensaje, Juan Grabois instó a mantener la tranquilidad mientras se aguardaban los primeros resultados oficiales.
“Si los resultados son adversos, hay que tener coraje y entereza”, expresó el referente de Fuerza Patria ante los militantes reunidos en el búnker de La Plata.
Grabois comparó la jornada con la anterior elección del 7 de septiembre, a la que calificó como “menos compleja”. “Esta fue una elección más difícil porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso al frente de la campaña de La Libertad Avanza”, afirmó.
El dirigente destacó, no obstante, el compromiso de sus seguidores y la necesidad de sostener “una militancia con esperanza, incluso en la adversidad”.
Catalán destacó la normalidad de la jornada electoral y el debut de la Boleta Única PapelArgentina26/10/2025
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que las elecciones se desarrollaron sin incidentes y valoró la implementación de la Boleta Única Papel en todo el país. Los primeros resultados se conocerán desde las 21:00.
Elecciones 2025: cómo descargar la app oficial para seguir los resultados en vivoArgentina26/10/2025
La app “Elecciones Legislativas 2025” ya está en Android y iOS. Permite seguir el recuento provisorio desde las 21 hs y consultar el padrón y los telegramas.
Participación electoral 2025: Votó el 66% del Padrón al cierre de los comicios
La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirma la cifra final de participación en las Elecciones Nacionales 2025. Al cierre de los comicios, a las 18:00 horas, el 66% del padrón electoral ya votó.
Elecciones 2025: Ya votó el 58,5% del padrón a las 17
La Cámara Nacional Electoral (CNE) informa que, a las 17:00 horas, el 58,5% del padrón electoral nacional ya votó en los comicios legislativos 2025.
Es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Colectivos gratis hoy en Salta para votar: quiénes acceden
Hoy habrá pasajes gratuitos en SAETA desde las 8 hasta las 18.30 para votantes mayores de 16 años con tarjeta física.
Dirigentes de peso del oficialismo y la oposición, como María Eugenia Vidal, Espert, Moreau, Parrilli, Juan Carlos Romero y Cobos, dejarán sus bancas cuando asuman los nuevos legisladores el 10 de diciembre.
El argentino Franco Colapinto corre hoy en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, en su segunda participación en la máxima categoría.
“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.