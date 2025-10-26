Schiaretti llamó a votar sin miedo

El candidato a Diputado Nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su sufragio en la provincia de Córdoba y dio tranquilidad sobre que “hay que votar sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.

Pese a que es hincha de Racing, el ex gobernador utiliza como cábala una camisa roja, y en esta ocasión se mostró confiado en el futuro del país con su partido político: “Con Provincias Unidas aspiramos a ser la tercera fuerza nacional”.

Acerca del temor que se implantó sobre qué puede ocurrir este lunes, post elecciones, señaló: “Les pido a los cordobeses que voten, acá todos somos iguales porque cada voto vale uno. Hay que hacerlo sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.

En este marco, añadió: "Es más, si el oficialismo pierde, mañana seguro cambian las cosas que vienen haciendo mal".

"Nos quieren asustar que si pierden va a haber caos y no es así, capaz solo es hora de dialogar más", sumó.

Sobre cómo se está viviendo la elección en la provincia, destacó que "están constituidas todas las mesas", que "se vota con normalidad" y que la mayor influencia será sea al mediodía.

Con información de Noticias Argentinas