Schiaretti llamó a votar sin miedo

“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas aseguró que “mañana el país no va a desbarrancar” y pidió tranquilidad a los cordobeses.Política26/10/2025
El candidato a Diputado Nacional por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, emitió su sufragio en la provincia de Córdoba y dio tranquilidad sobre que “hay que votar sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.
Pese a que es hincha de Racing, el ex gobernador utiliza como cábala una camisa roja, y en esta ocasión se mostró confiado en el futuro del país con su partido político: “Con Provincias Unidas aspiramos a ser la tercera fuerza nacional”.
Acerca del temor que se implantó sobre qué puede ocurrir este lunes, post elecciones, señaló: “Les pido a los cordobeses que voten, acá todos somos iguales porque cada voto vale uno. Hay que hacerlo sin miedo, mañana el país no va a desbarrancar”.
En este marco, añadió: "Es más, si el oficialismo pierde, mañana seguro cambian las cosas que vienen haciendo mal".
"Nos quieren asustar que si pierden va a haber caos y no es así, capaz solo es hora de dialogar más", sumó.
Sobre cómo se está viviendo la elección en la provincia, destacó que "están constituidas todas las mesas", que "se vota con normalidad" y que la mayor influencia será sea al mediodía.
Con información de Noticias Argentinas
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.