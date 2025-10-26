Recalde votó y cuestionó la Boleta Única de Papel

“Se comió el viaje”. Hernández Berni desmintió a Leavy y negó reparto de bolsones
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
El senador y candidato a renovar su banca alertó sobre posibles errores en el nuevo sistema de votación y alentó a los ciudadanos a participar.Política26/10/2025
El candidato a senador por Fuerza Patria, Mariano Recalde, votó a las 9 horas en la Escuela N° 15 "Arzobispo Mariano Espinosa", Av. Montes de Oca 807, en el barrio porteño de Barracas. Las elecciones 2025 se desarrollan con normalidad en el inicio de la jornada de comicios, donde se puede consultar el padrón electoral y dónde voto.
Al salir del cuarto oscuro, el actual sendor de Fuerza Patria que buscarpa renocar su banca habló con la prensa y cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel que debuta en los comicios de este domingo en todo el país. "Va a haber fallas, este sistema va a tener fallas, seguro habrá gente que vote mal o falte la segunda categoría. Es una forma nueva y hay que ponerle ganas", señaló.
En ese sentido, Recalde remarcó que "se hizo poca campaña para indicar cómo se vota", e insisitió que los ciudadanos "vengan a expresarse" en las urnas en la jornada.
Por otra parte valoró la importancia de la jornada cívica: "Cada vez que se vota me emociono mucho, lo valoro bastante. Los invito a que vengan a votar, es un día espléndido".
Además adelantó que seguirá los comicios junto a los candidatos de Fuerza Patria: "Nos vamos a juntar con los compañeros en la sede para seguir las elecciones. Abrieron las mesas normalmente en toda la Ciudad", resaltó.
Con información de Ámbito
El intendente de Tartagal cuestionó la denuncia del candidato a senador, asegurando que es un intento de llamar la atención.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, emitió su voto en la ciudad de Salta y aseguró que la elección definirá el equilibrio institucional del país.
La candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, destacó la importancia del Congreso que se conformará tras estas elecciones y llamó a votar “sin miedo” con la Boleta Única de Papel.
El ex presidente se acercó a la Universidad Católica Argentina acompañado de su comitiva, emitió su voto y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones extensas.
“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.
El funcionario evitó cruces internos y remarcó que cada espacio dentro de la alianza tiene roles distintos durante la campaña.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
Un fuerte temporal dejó más de cien milímetros de lluvia durante la madrugada, provocando inundaciones, especialmente en la Avenida General Paz.
La prohibición de venta de alcohol inicia el sábado a las 20:00 y finaliza el domingo a las 21:00 en supermercados, bares y restaurantes.