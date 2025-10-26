El candidato a senador por Fuerza Patria, Mariano Recalde, votó a las 9 horas en la Escuela N° 15 "Arzobispo Mariano Espinosa", Av. Montes de Oca 807, en el barrio porteño de Barracas. Las elecciones 2025 se desarrollan con normalidad en el inicio de la jornada de comicios, donde se puede consultar el padrón electoral y dónde voto.

Al salir del cuarto oscuro, el actual sendor de Fuerza Patria que buscarpa renocar su banca habló con la prensa y cuestionó el sistema de Boleta Única de Papel que debuta en los comicios de este domingo en todo el país. "Va a haber fallas, este sistema va a tener fallas, seguro habrá gente que vote mal o falte la segunda categoría. Es una forma nueva y hay que ponerle ganas", señaló.

En ese sentido, Recalde remarcó que "se hizo poca campaña para indicar cómo se vota", e insisitió que los ciudadanos "vengan a expresarse" en las urnas en la jornada.

Por otra parte valoró la importancia de la jornada cívica: "Cada vez que se vota me emociono mucho, lo valoro bastante. Los invito a que vengan a votar, es un día espléndido".

Además adelantó que seguirá los comicios junto a los candidatos de Fuerza Patria: "Nos vamos a juntar con los compañeros en la sede para seguir las elecciones. Abrieron las mesas normalmente en toda la Ciudad", resaltó.

