Abren preinscripciones para aspirantes a cadetes en el Servicio Penitenciario de Salta

El dispositivo comienza a las siete de la mañana, cubriendo los más de 500 lugares de votación y el traslado de urnas. La Policía recuerda que se debe cumplir con la veda electoral hasta el cierre de los comicios.
El Servicio Penitenciario de Salta abrió la convocatoria para aspirantes a cadetes para el período lectivo 2026-2028. La preinscripción será online y estará habilitada hasta el 3 de noviembre.Salta25/10/2025
Las preinscripciones para las incorporaciones de aspirantes a cadetes para el período lectivo 2026-2028 serán online y estarán habilitadas desde el viernes 24 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2025, a través del sitio web, http://sistemas.spps.gob.ar/inscripcioncadetes
Posteriormente, la recepción de la documentación se realizará del 4 al 21 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario, ubicada en Ruta Provincial N° 26, kilómetro 6½, Finca Santa Teresita, Cerrillos, en el horario de 8 a 14 horas. Los interesados deberán descargar y completar los formularios correspondientes desde la misma página web.
Para postularse, los aspirantes deberán ser ciudadanos argentinos nativos o por opción, tener entre 18 y 24 años al 1° de marzo del año de incorporación y haber completado sus estudios secundarios al 31 de diciembre del año de inscripción. El peso y la talla deberán ser proporcionales a la edad y estatura. En el caso de los postulantes masculinos, la estatura mínima será de 1,65 metros y la máxima de 1,90, mientras que para las postulantes femeninas será de 1,56 y 1,80 metros respectivamente. Además, no deberán registrar antecedentes judiciales ni penales desfavorables, ni haber sido dados de baja en otros centros de formación por actos de indisciplina, lesiones o informes negativos. También deberán aprobar los exámenes físicos, intelectuales, psicosociales y médicos que se establezcan.
La Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario ofrece una formación académica integral de tres años, orientada a la profesionalización del personal penitenciario. Los egresados obtendrán el título de Técnico Superior en Criminología con Orientación en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, accediendo al primer grado de oficial subadjutor dentro de la institución.
Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de Salta, ubicada en Ruta Provincial N° 26, kilómetro 6½, Finca Santa Teresita, Cerrillos, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. También pueden comunicarse a los teléfonos (0387) 463-9127 / 464-0901 o al correo electrónico [email protected].
[VIDEO] Boleta Única de Papel: cómo se votará en Salta en las elecciones del 26 de octubre
La Justicia Electoral difundió un instructivo para guiar a los votantes, ya que a nivel provincial continúa vigente el sistema de boleta electrónica.
El sueldo de octubre estará disponible el martes 4 de noviembre. Los haberes se cobrarán con un aumento del 5%, el quinto incremento salarial que se otorga este año.
Hoy sábado estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones de 8 a 13 horas. En tanto, el domingo la entrega de ejemplares se realizará en las delegaciones del interior, mientras que en Capital funcionará en la sede central y en el Hiper Libertad.
Veda electoral 2025 en Salta: qué no se puede hacer este domingo
La Justicia Electoral recordó las restricciones vigentes durante la veda electoral. Se prohíbe realizar actos de campaña, propaganda y difusión de resultados antes del cierre de las mesas.
Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral para el domingo 26 de octubre
La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta online del padrón definitivo. Los salteños pueden verificar mesa y establecimiento de votación con solo ingresar su DNI.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.
El Gobierno de Salta informó el cronograma de pagos de haberes correspondiente a octubre de 2025 para la Administración Pública Provincial.