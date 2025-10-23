En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Condenan a tres hombres que vendían drogas en la zona del Parque de la Familia
La investigación penal se inició a partir de una denuncia anónima efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal. A través de tareas de campo, seguimientos y entrevistas, se identificó a tres integrantes de una familia que comercializaban estupefacientes.23/10/2025
El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, representó al Ministerio Público Fiscal, en el juicio abreviado en el que tres hombres de la misma familia fueron condenados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo alcanzado por las partes, con el reconocimiento de los delitos cometidos por los acusados. Así, Carlos Sebastián y Carlos Alberto Reyes fueron condenados a tres años de prisión por ser partícipes secundarios del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; mientras que Marcelo Manuel Reyes deberá cumplir cuatro años de prisión efectiva por ser autor del mismo delito.
La intervención de la UFINAR inició a partir de denuncias anónimas realizadas en la web del Ministerio Público Fiscal en las que señalaban que en la zona del Parque de la Familia se realizaban actividades de venta de drogas. Bajo la dirección del fiscal Torres Rubelt, la división de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó adelante una investigación.
A partir de tareas de campo, los oficiales lograron identificar a tres hombres que presuntamente comercializaban estupefacientes en el barrio Convivencia. A lo largo de la investigación penal se incorporaron declaraciones testimoniales, registros de video y evidencia material que confirmaron la participación de los tres sospechosos en la venta de sustancias ilícitas.
El pasado 27 de septiembre, con autorización del Juzgado de Garantías, se realizaron allanamientos en los domicilios investigados. En los operativos se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, una balanza gramera, elementos de fraccionamiento, entre otros objetos relacionados con la actividad ilícita. Los tres fueron detenidos durante el operativo.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
La presión financiera internacional motivó la renuncia de Werthein, según especialistaPolítica22/10/2025
La analista internacional Carolina Romano Buryaile sostuvo que la falta de apoyo financiero de Estados Unidos y la incertidumbre sobre la renovación del swap con China evidencian una "gestión diplomática fallida" por parte del Gobierno.
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresaPolítica22/10/2025
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.
