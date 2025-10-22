Ayer martes, familiares, amigos y miembros de la fuerza policial participaron del último adiós a Vicente Cordeyro en el Círculo de Oficiales de la Policía de Salta, ubicado en calle Juramento 37.

El Ministerio Público Fiscal había entregado el cuerpo a sus familiares luego de concluir las pericias forenses en el marco de la investigación por su muerte. El organismo mantiene activa la causa y continúa a la espera de resultados complementarios que permitan esclarecer los hechos.

Este miércoles se realiza la misa de despedida a las 14 horas, antes del traslado de los restos de Cordeyro al Cementerio de la Divina Misericordia.