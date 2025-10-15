Dólar oficial sube a $1415 mientras acciones argentinas rebotan 8%

“La economía funciona como una timba financiera”, sostienen economistas
Jorge Paz advirtió que los salarios y jubilaciones no alcanzan para cubrir los gastos básicos y que la economía está enfocada en la especulación más que en la producción.
Persisten las dudas de los inversores luego de que Trump condicionara la ayuda financiera al triunfo electoral de LLA. A 11 días de las legislativas, crece la demanda por la divisa norteamericana.Economía15/10/2025
El dólar oficial inició este miércoles en alza y se vende a $1415 en las pantallas del Banco Nación. Mientras, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban alzas de hasta 8%. En tanto, los bonos en dólares rebotaban hasta 2%. El riesgo país se ubica por encima de los 1000 puntos.
Así, a 11 días de las legislativas, la presión cambiaria vuelve al centro de la escena. Los inversores siguen con dudas luego de las declaraciones de Donald Trump, que condicionó la ayuda al triunfo electoral de LLA.
Si bien tanto Javier Milei, como Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentaron llevar calma y aclarar los dichos del presidente de EE.UU., en el mercado persisten las dudas, ya que luego de la bilateral, un posteo en redes sociales de Trump dejó en claro que hablaba de las elecciones del 26 de octubre y no de las presidenciales de 2027.
“La falta de anuncios concretos, con los cuales se venía especulando fuerte en la previa, los cambios en la agenda y formato de la reunión y las mencionadas declaraciones dejaron gusto a poco frente a la expectativa que se habían generado y alimentado, El mercado pareció interpretar las palabras de Trump como una condicionalidad de apoyo de EE.UU. al resultado de los comicios legislativos en 11 días”, comentaron desde Outlier.
En tanto, el dólar oficial operaba con un alza de $30: $1365 para la compra y $1415 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA). El dólar blue se vendía a $1440.
En la bolsa de Nueva York, las alzas de las acciones argentinas eran encabezadas por Central Puerto (8,3%) y Edenor (4,17%).
El mercado estará atento también hoy a la licitación de deuda, donde el Tesoro enfrenta un vencimiento de deuda por casi $4 billones.
Con información de TN
Jorge Paz advirtió que los salarios y jubilaciones no alcanzan para cubrir los gastos básicos y que la economía está enfocada en la especulación más que en la producción.
El economista Jorge Paz remarcó que la inflación interanual supera el 30% y que el costo de la educación se duplicó en el último año, afectando principalmente a los sectores medios.
En septiembre, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 1.176.852 para no caer debajo de la Canasta Básica Total (CBT).
La inflación de septiembre fue de 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dado a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice acumula un alza de 22% en los últimos nueve meses.
En medio de la conferencia de prensa de Trump y Milei, los bonos en dólares revirtieron las ganancias iniciales y las acciones argentinas sufrieron bajas.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.