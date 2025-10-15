En el inicio del Coloquio anual de IDEA, Santiago Mignone puso el foco en la necesidad de avanzar en reformas estructurales como la laboral y la impositiva para lograr una "Argentina competitiva".
La inflación del NOA fue del 2,2% en septiembre, la segunda variación de precios más alta del país
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informaron que la variación de precios de septiembre a nivel nacional fue del 2,1%.Argentina15/10/2025
Como cada mes, este martes 14 de septiembre se conocieron los datos de inflación publicados por el INDEC, correspondiente al mes de septiembre. En lo que respecta la región del noroeste (que integran La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) la inflación fue de 2,2%, lo que representó un aumento de 0,2% respecto al mes anterior (2,0%). Con este dato, la inflación se ubicó 0,1% por encima de la media nacional, que alcanzó 2,1%.
En la comparación interanual, la inflación acumulada en el NOA se ubicó en 22,6%, mientras que el promedio nacional fue de 22%. De acuerdo con el informe, las divisiones con mayores incrementos durante el mes fueron Educación (4,6%), Transporte (3,6%), y Salud (3%), sectores que traccionaron la suba regional.
En cambio, las categorías que mostraron las menores variaciones fueron Bebidas alcohólicas (1,4%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), y Restaurantes y hoteles (1,7%).
La inflación nacional
La inflación de septiembre fue del 2,1%, se aceleró respecto al registro de agosto y se trató de la peor cifra en cinco meses, de acuerdo al Indec. En lo que va del año, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 22% y respecto al mismo mes del año anterior, escaló 31,8%.
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte.
Con información de El Destape
