En el inicio del Coloquio anual de IDEA, Santiago Mignone puso el foco en la necesidad de avanzar en reformas estructurales como la laboral y la impositiva para lograr una "Argentina competitiva".
Los Hells Angels, en La Plata: por qué se los vincula con el crimen organizado
A la agrupación se la vincula al tráfico de drogas y armas, así como a actividades de extorsión y tráfico de influencias.Argentina15/10/2025
La banda de motoqueros estadounidense conocida como "Hells Angels" arribó a la ciudad de La Plata y hay preocupación entre los vecinos.
Los primeros miembros del grupo se alojaron en el Hotel Grand Brizzo, ubicado en calle 51 entre 9 y 10, lo que generó preocupación en las autoridades locales.
De acuerdo con informes de agencias policiales internacionales, los "Hells Angels" se encuentran vinculados al tráfico de drogas y armas, así como a actividades de extorsión y tráfico de influencias.
Ante esta situación, fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales mantienen un operativo de seguimiento y monitoreo permanente sobre sus movimientos en la ciudad y en zonas aledañas.
Se espera una llegada masiva de integrantes de la agrupación a la región en los próximos días, con estimaciones que podrían alcanzar los 3.000 miembros.
Las autoridades trabajan de forma coordinada para prevenir posibles incidentes y mantener la seguridad en la capital bonaerense ante la presencia de esta controvertida organización internacional.
Con información de Cadena 3
La escasez de hacienda, la presión de la exportación y la recuperación parcial del consumo interno anticipan un nuevo aumento en los mostradores en las próximas semanas.
Aseguran que una reforma laboral a base de “motosierra” dejaría a todo el Norte fuera
El ex ministro de Trabajo sostuvo que se “debe trabajarse con dedicación, con técnicos y especialistas en una propuesta que federalice, democratice y respete los derechos de todos”.
El estudio, basado en proyecciones de la UTDT, refleja que más de 9 millones de personas aún viven en hogares pobres, aunque con mejoras frente a 2024.
Voceros del Arzobispado de Buenos Aires indicaron que la necesidad de alojamiento y comida crece, especialmente entre los adultos mayores, y advirtieron sobre los riesgos del narcotráfico en los barrios más vulnerables.
"Industria del Juicio": El riesgo de demandas laborales impulsa la informalidad y la falta de contratacionesArgentina15/10/2025
La litigiosidad laboral continúa siendo un obstáculo clave para la inversión y la creación de empleo en Argentina. Estudios recientes revelan que el 74% de las empresas considera que el riesgo de juicios laborales frena la generación de nuevos puestos.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.