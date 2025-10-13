EEUU, Qatar, Turquía y Egipto firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

La cumbre, reunió a una veintena de líderes mundiales y marcó un punto de inflexión para la región.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, declaró que su país y Estados Unidos buscan “consolidar y sostener el alto el fuego” en Gaza. Durante breves declaraciones junto a Trump, agradeció la “capacidad” del mandatario estadounidense para “lograr el acuerdo sobre Gaza” y valoró “su logro sin precedentes”. “Usted es el único que puede lograr la paz en la región”, señaló.

Donald Trump rubricó el pacto junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y los mandatarios de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Egipto, Abdelfatah al Sisi. El acuerdo establece un alto el fuego, la retirada progresiva de las tropas israelíes, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros.

Trump visitó previamente Israel y, ante el Parlamento, aseguró que el acuerdo marca “el comienzo de la era dorada de Israel y Oriente Próximo”. Benjamín Netanyahu, que no viajó a Egipto, destacó que Trump fue “determinante para la vuelta de los rehenes”.

Implementación y fases del acuerdo

Desde la semana pasada se implementa la primera fase del pacto, que contempla la retirada gradual de las fuerzas israelíes, la entrada masiva de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes por prisioneros. Esta mañana, Hamás completó la entrega de los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida.

En la segunda fase, ya en negociación, se abordarán la reconstrucción del enclave, el desarme de Hamás y la gobernanza de la Franja, buscando establecer una paz sostenible y frenar la violencia que ha devastado la región durante los últimos dos años.

