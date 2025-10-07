Construcción: insumos repuntan, pero lejos del pico

La venta de insumos para la construcción repuntó en septiembre al registrar subas de 6,5% interanual y 1,08% en relación a agosto, cortando con dos meses de retroceso consecutivo, según reveló el Índice Construya (IC).

De esta manera, la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman la medición, arrojó que entre enero-septiembre de 2025 cerró 6,9% por encima del mismo período del año anterior.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que "en un contexto de baja demanda, durante septiembre los despachos de insumos registraron un leve rebote con respecto a los meses previos, pero se mantuvieron casi 8% por debajo del pico alcanzado en junio y julio del corriente año”.

En la misma línea, señalaron que “el escenario de alta volatilidad financiera de los últimos meses constituye un factor muy negativo para el sector de la construcción y de la refacción, a lo cual se agrega un factor climático también de alta inestabilidad”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

Con información de Noticias Argentinas