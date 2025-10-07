La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
La FIFA sancionó económicamente a River por varios hechos durante el Mundial de Clubes
El ente le aplicó una multa al “Millonario” por el comportamiento de la delegación y de su público durante la competencia07/10/2025
Mientras busca reponerse en el Torneo Clausura, River recibió una pésima noticia: fue sancionado por la FIFA por hechos ocurridos en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.
El club de Núñez recibió una multa de USD88 mil por la suma de todos los incidentes que se informaron por acontecimientos cómo cánticos de la hinchada hasta infracciones por parte de la delegación y el plantel.
Dentro de los cánticos, figuran los que le realizaron a Esteban Andrada, ex Boca y arquero de Monterrey, cómo así también los dirigidos a su eterno rival en el que figuran palabras como “negros de mierda y monos”.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.