La FIFA sancionó económicamente a River por varios hechos durante el Mundial de Clubes

Mientras busca reponerse en el Torneo Clausura, River recibió una pésima noticia: fue sancionado por la FIFA por hechos ocurridos en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El club de Núñez recibió una multa de USD88 mil por la suma de todos los incidentes que se informaron por acontecimientos cómo cánticos de la hinchada hasta infracciones por parte de la delegación y el plantel.

Dentro de los cánticos, figuran los que le realizaron a Esteban Andrada, ex Boca y arquero de Monterrey, cómo así también los dirigidos a su eterno rival en el que figuran palabras como “negros de mierda y monos”.