La iniciativa fue propuesta por Facundo Manes, quien argumentó que "si no puede ser candidato, no puede ser diputado".
Tras la salida de Espert, el PJ bonaerense reclamó frenar la reimpresión de boletas libertarias
Apuntan a que el reemplazo por Diego Santilli está “fuera de calendario” y que la ley establece que los costos deben ser cubiertos por el Estado, no por los partidos.Política06/10/2025
Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, los apoderados de Fuerza Patria harán una presentación este lunes ante la Junta Electoral para que no se reimpriman las boletas.
“Hay antecedentes cuando un candidato falleció entre las PASO y las generales -que era otro contexto, no era un narcocandidato como es Espert, que está procesado y en una causa judicial con el tema de los US$200.000 de Fred Machado-, que la cara tuvo que quedar igual porque la impresión de las boletas ya está validada”, explicó una fuente del Frente Renovador en diálogo con TN.
En ese contexto, confirmó que “la idea es mañana (lunes) estar haciendo una presentación por escrito, con la firma de alguno de los apoderados”, porque también está la cuestión del “costo infernal” que significa volver a imprimir la Boleta Única de Papel (BUP) en toda la provincia de Buenos Aires.
“Comparativamente, en un gobierno que decidió hacer recorte en todos lados, pagar la boleta por una definición que toman ellos básicamente, más allá del pedido claramente nuestro por inhabilidad moral por las vinculaciones con el narcolavado por cosas que son obvias y comprobadas, es una estrategia de ellos”, agregó.
Además, rechazó que el costo lo asuma La Libertad Avanza: “No se puede. Si las reglas del juego son claras, son claras para todos”.
“Vamos a hacer un reclamo formal ante la Junta Electoral. Primero, porque está fuera de calendario, y segundo, porque el espíritu de la ley dice que se pague desde el Estado, por más de que hagan la declaración que hagan”, completó.
La estrategia del PJ bonaerense
El hecho de que Diego Santilli reemplace a Espert en la lista libertaria podría darle aire a Javier Milei en la campaña. El diputado del PRO ya tiene programada una agenda de actos en la provincia de Buenos Aires y tendrá un espacio protagónico este lunes durante la presentación del libro del Presidente en el Movistar Arena.
Además de darle una vitalidad nueva, de la mano de Santilli LLA buscará fidelizar el voto macrista, con un Mauricio Macri que recuperó centralidad en el escenario político en la última semana.
En ese contexto y con una proyección sobre el impacto que puede tener el caso Espert en las campañas bonaerense y porteña, la estrategia de Fuerza Patria será intentar mantener el tema en agenda y evitar que Milei recupere iniciativa.
Una forma será la de presionar para que no se reimpriman las boletas y así mantener la foto y el nombre de Espert en la BUP. Otra, será en el Congreso, con pedidos para que sea apartado de comisiones clave e incluso para que renuncie a su banca. El 10 de diciembre, el diputado libertario se quedará sin fueros.
