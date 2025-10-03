Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.
Los Pumas cierran su participación en el Rugby Championship ante Sudáfrica
La decisión de llevar la localía a Inglaterra no le gustó para nada a los fanáticos del rugby argentino.Deportes03/10/2025
Los Pumas recibirán este sábado a Sudáfrica en el encuentro que marcará el final de su participación en la edición 2025 del Rugby Championship.
El encuentro, que está programado para las 10 de la mañana (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Twickenham Stadium de Inglaterra, tras la polémica decisión de los directivos de la Unión Argentina de Rugby que no les gustó para nada a los fanáticos del rugby argentino. El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+.
Los Pumas llegan a este encuentro luego de una dura derrota ante este mismo rival el sábado pasado por 67-30.
En el inicio de dicho encuentro, los dirigidos por Felipe Contepomi habían arrancado muy bien e incluso estuvieron a segundos de irse en ventaja al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad todo se vino abajo y los actuales bicampeones del mundo los pasaron por arriba para terminar imponiéndose por casi 40 puntos de diferencia.
Aquel triunfo le permitió a Sudáfrica llegar a los 15 puntos para liderar este Rugby Championship y quedar uno por delante de su escolta, Nueva Zelanda.
Es por esto que los Springboks solo dependen de ellos mismos para quedarse con un nuevo título en esta competición, logro que obtendrán en caso de ganar con punto bonus.
Los Pumas, por su parte, están últimos en el torneo con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres derrotas, aunque una victoria podría hacer que terminen la competición en el tercer puesto al igual que el año pasado.
A lo largo de esta campaña en el Rugby Championship, Los Pumas consiguieron cosas muy importantes como ganarles por primera vez en su historia a Nueva Zelanda como locales e incluso tuvieron contra las cuerdas en los dos partidos a Australia, cayendo sobre la hora en el primero e imponiéndose en el siguiente.
El otro partido correspondiente a la sexta fecha de este Rugby Championship será también este sábado, a las 6:45 de la mañana, cuando Australia reciba a Nueva Zelanda en el Optus Stadium de la ciudad de Perth.
Así formarán Los Pumas ante Sudáfrica: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy y 15. Santiago Carreras.
Con información de Noticias Argentinas
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.
El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.
Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oroDeportes03/10/2025
La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.