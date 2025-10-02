Maduro adelantó la Navidad en Venezuela y celebró con fuegos artificiales en El Helicoide

Al igual que el año pasado, el Gobierno de Nicolás Maduró “adelantó la Navidad” en Venezuela para este 1 de octubre. La medida, anunciada en 2024, se repitió este 2025 y tuvo entre sus actividades un show de fuegos artificiales en El Helicoide, considerando uno de los centros de tortura más grande del país.

A través de un video que circuló por redes sociales, y que difundieron medios como El Nacional, se observa a la enorme estructura totalmente iluminada por las detonaciones de fuegos artificiales.

La particular tradición del gobierno de Venezuela

El 3 de septiembre de 2024, en medio de un clima de tensión nacional e internacional por las Elecciones Presidenciales del 28 de Julio y la posterior denuncia de fraude electoral, Nicolás Maduro anunció que adelantaba la Navidad en Venezuela. “Arranca la Navidad, el 1 de octubre, para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, seguridad y felicidad”, dijo en ese entonces Maduro, en un programa de televisión.

El “adelanto de la Navidad” se volvió a anunciar para 2025. Fue el pasado 8 de septiembre, en el programa “Con Maduro +”. En esa entrega, la música que usualmente acompaña al mandatario fue reemplazada por una gaita venezolana llamada "Huele a Navidad", de los Cardenales del Éxito. El detalle fue interpretado como el adelanto de un anuncio.

“Quedan apenas 11 semanas para que llegue diciembre, este año se ha ido volando y es un año bueno, bonito, es un año de avance en todas las áreas de la vida", dijo Maduro. Luego, mencionó distintas actividades culturales que se hicieron durante el fin de semana.

Tras ese repaso, Maduro dijo: “Vamos a decretar que a partir del 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez. Este año también". Poco menos de un mes después de ese momento, distintas áreas de Caracas se reportaron con decoración navideña.

Hasta que, al caer la noche, se grabó el video en el que se observa que El Helicoide, definido como “el infierno mismo” por víctimas que pasaron y sobrevivieron al lugar, está iluminado y fue usado como parte de la celebración de este nuevo “adelanto” de la Navidad por parte del gobierno de Venezuela. La ONG Foro Penal indicó que, para junio de este año, había al menos 932 presos políticos en el país.

Con información de TN