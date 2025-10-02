Comunidades Kichwa califican de “arbitraria” la decisión de negociar con el Gobierno y exigen la liberación de doce detenidos acusados de terrorismo.
Maduro adelantó la Navidad en Venezuela y celebró con fuegos artificiales en El Helicoide
Es considerada el área de violaciones de Derechos Humanos más grande del país.El Mundo02/10/2025
Al igual que el año pasado, el Gobierno de Nicolás Maduró “adelantó la Navidad” en Venezuela para este 1 de octubre. La medida, anunciada en 2024, se repitió este 2025 y tuvo entre sus actividades un show de fuegos artificiales en El Helicoide, considerando uno de los centros de tortura más grande del país.
A través de un video que circuló por redes sociales, y que difundieron medios como El Nacional, se observa a la enorme estructura totalmente iluminada por las detonaciones de fuegos artificiales.
La particular tradición del gobierno de Venezuela
El 3 de septiembre de 2024, en medio de un clima de tensión nacional e internacional por las Elecciones Presidenciales del 28 de Julio y la posterior denuncia de fraude electoral, Nicolás Maduro anunció que adelantaba la Navidad en Venezuela. “Arranca la Navidad, el 1 de octubre, para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, seguridad y felicidad”, dijo en ese entonces Maduro, en un programa de televisión.
El “adelanto de la Navidad” se volvió a anunciar para 2025. Fue el pasado 8 de septiembre, en el programa “Con Maduro +”. En esa entrega, la música que usualmente acompaña al mandatario fue reemplazada por una gaita venezolana llamada "Huele a Navidad", de los Cardenales del Éxito. El detalle fue interpretado como el adelanto de un anuncio.
“Quedan apenas 11 semanas para que llegue diciembre, este año se ha ido volando y es un año bueno, bonito, es un año de avance en todas las áreas de la vida", dijo Maduro. Luego, mencionó distintas actividades culturales que se hicieron durante el fin de semana.
Tras ese repaso, Maduro dijo: “Vamos a decretar que a partir del 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez. Este año también". Poco menos de un mes después de ese momento, distintas áreas de Caracas se reportaron con decoración navideña.
Hasta que, al caer la noche, se grabó el video en el que se observa que El Helicoide, definido como “el infierno mismo” por víctimas que pasaron y sobrevivieron al lugar, está iluminado y fue usado como parte de la celebración de este nuevo “adelanto” de la Navidad por parte del gobierno de Venezuela. La ONG Foro Penal indicó que, para junio de este año, había al menos 932 presos políticos en el país.
Con información de TN
Un sismo de magnitud 6.9 sacudió el centro del país; equipos de rescate continúan trabajando entre edificios colapsados y hogares destruidos.
El accidente se suma a otros incidentes recientes en aeropuertos del país; las autoridades refuerzan protocolos de seguridad ante el aumento del tráfico aéreo.
La primera ministra Mette Frederiksen advirtió sobre la amenaza de la guerra híbrida rusa y pidió acelerar el rearme y la cooperación tecnológica en la UE.
El presidente colombiano calificó la detención de la flotilla humanitaria como un “crimen internacional” y exigió la liberación inmediata de dos ciudadanas colombianas.
Mientras Trump promete dólares a Milei, EEUU sufre el primer cierre del Gobierno en siete añosEl Mundo01/10/2025
No hubo consenso para aprobar una ley de financiamiento y el cierre se hizo efectivo este miércoles. Cientos de miles de empleados federales se verán obligados a tomar licencias no remunerada.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Bahía Blanca: hallaron muerto a un jefe de Inteligencia de Prefectura en su departamentoProvincias01/10/2025
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
Sáenz en reunión con directivos de Seaboard ratificó la defensa de las economías regionalesSalta01/10/2025
Durante el encuentro, se abordó la agenda regulatoria de biocombustibles, la posición de la Liga Bioenergética y las inversiones de la empresa que genera más de 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos en la zona de Orán.