Tarjetas: intereses, baja y reclamos efectivos; guía práctica para consumidores

Durante su columna en Aries, el abogado Napoleón Gambetta repasó claves para usuarios de tarjetas y servicios, a partir de consultas de oyentes. A continuación, los principales puntos.

Pagar el mínimo es muy caro.

Financiar el resumen con el pago mínimo genera intereses elevados. Si se abona menos del mínimo, además se suman intereses moratorios y punitorios. “La deuda crece como una bola de nieve”, advirtió.

Recargos y cuotas.

No corresponde recargo si se paga en una cuota (salvo que sea una financiación en cuotas con interés o que no exista promoción de “cuotas sin interés”). Si se eligen cuotas, cada banco aplica su tasa.

Dar de baja una tarjeta.

Debe poder hacerse por el mismo canal en que se contrató (teléfono, web, etc.). La baja no puede condicionarse al pago previo de la deuda: el banco podrá luego gestionar el cobro, pero no bloquear la solicitud de baja.

Reclamos por servicios (prepaga, TV, etc.).

Si una empresa no efectiviza una baja o continúa cobrando, conviene documentar comunicaciones (número de gestión, correos, capturas) y denunciar en Defensa del Consumidor para una conciliación rápida.

Publicidad y letra chica.

Las ofertas deben ser claras y veraces. Si un beneficio se anuncia en grande y se limita con condiciones ocultas, el proveedor puede ser responsable por inducir a error, como marcó el fallo tucumano comentado por Gambetta.

El letrado recomendó guardar comprobantes y registrar cada gestión: “Toda prueba sirve para que la autoridad de consumo actúe y muchas veces se logra una solución sin llegar a juicio”, señaló.