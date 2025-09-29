Falsa cripto del Estado: hackearon un sitio oficial para difundir Sommer Token

Tras el decreto que habilitó un régimen extraordinario de retenciones cero, diputados de distintos bloques pidieron información al Poder Ejecutivo sobre controles, sanciones y eventuales cambios.
El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que aseguraron no estar relacionados a la promoción del token Sommer. Afirmaron que irán a la Justicia para encontrar a los responsables.Política29/09/2025
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud de la Nación, afirmó que el sitio web desde donde se promocionó la criptomoneda Sommer estaba "en desuso" y "fue hackeado" para publicitar lo que calificaron como una "noticia falsa" en la que se aseguraba que el Estado argentino había lanzado "la moneda digital del Gobierno nacional". Anticiparon que irán a la Justicia para dar con los responsables.
Este domingo por la noche, el dominio sommer.gob.ar, vinculado al Estado nacional, dio a conocer el presunto lanzamiento de una criptomoneda denominada "Sommer Token" , definida como "la moneda digital oficial" de la administración nacional para "combatir la inflación". En la plataforma oficial fue definida como "una iniciativa revolucionaria" del gobierno para "estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales para todos los argentinos".
La cripto fue anunciada a través de un dominio que, a priori, está vinculado al Hospital Nacional Sommer. En la descripción del token se la define como parte de la "Nueva Política Económica Digital" y aseguran que se trata de "la primera criptomoneda oficial emitida por el Estado Argentino".
El Gobierno negó haber lanzado una cripto y anticipó que irán a la Justicia por el hackeo
Sin embargo, horas después, el Ministerio de Salud de la Nación, del cual depende el establecimiento, informó que "es falso el sitio web que se encuentra circulando del Hospital Sommer promocionando una criptomoneda". "El único sitio web oficial del hospital nacional es http://argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer", aclararon.
Pese a que no es el sitio actual, la web desde donde se promocionó Sommer pertenece al Poder Ejecutivo de la Nación. Se trata de un dominio que, de acuerdo al comunicado de Salud, es "antiguo y está en desuso hace años". "Dicha página web que estaba deshabilitada ha sido hackeada y reactivada para promocionar la noticia falsa", aclararon desde el ministerio que conduce Mario Lugones.
En ese sentido, anticiparon que llevarán adelante una investigación y denunciarán el hecho en instancias judiciales. "Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia", advirtieron.
La cripto publicitada en la plataforma gob.ar, cuya veracidad había sido puesta en duda por especialistas, era descripta como un activo que "no reemplaza" sino que se "complementa al peso argentino".
En el sitio señalan que su composición cuenta "con un 100% de respaldo del Estado nacional", en particular mediante las reservas del Banco Central. "Cada token está respaldado por activos tangibles: oro, reservas internacionales y recursos naturales", afirman.
Además indican que puede ser utilizado "para el pago de todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales adheridos al programa" y prometen "un descuento del 15%" en los tributos que se abonen con Sommer Token "y un 25% adicional si pagas antes del vencimiento". Y a los ciudadanos se les cobrará 0% de comisiones por su compra.
Previo al comunicado del Gobierno, especialistas en ciberseguridad aseguraban que el caso tenía todos los condimentos para ser calificado como un hackeo y recomendaban no intentar seguir los pasos para su compra, ya que, de lo contrario, el usuario podría ser víctima de una estafa. "Para ser muy claros con este tema: esto es un hackeo al sitio de Argentina [.]gob[.]ar con fines de querer drenar las cripto de tu wallet enviando tu private key al backend El token $SOMMER ni siquiera existe", advirtió Fernando Molina, del sitio Blockworks.
