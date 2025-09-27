La explosión ocurrió en la zona conocida como Guayas 1, la mayor penitenciaría de Guayaquil.
Irán convoca embajadores en Reino Unido, Francia y Alemania
Las sanciones de la ONU se volverán a implementar contra Irán después de que países europeos lo acusaran de falta de transparencia sobre su programa nuclear.
Irán llamó este sábado a consulta a sus embajadores en Reino Unido, Francia y Alemania, ante la inminente reimposición de sanciones contra Teherán tras el fracaso de las negociaciones con estos tres países sobre su programa nuclear.
Esto "tras la irresponsable decisión de los tres países europeos de restablecer las resoluciones derogadas del Consejo de Seguridad de la ONU", señaló la televisión oficial.
Las sanciones de la ONU contra Irán serán restablecidas este sábado tras el fracaso de las negociaciones entre varios países europeos, que exigen garantías sobre el programa nuclear, y Teherán, que califica de ilegal la decisión.
Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron a finales de agosto el mecanismo denominado snapback, que permite restablecer en un plazo de 30 días las medidas punitivas que habían sido levantadas en 2015 tras un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
Las sanciones van desde un embargo de armas hasta medidas económicas, salvo que se produzca un giro inesperado de última hora.
El presidente iraní Masud Pezeshkian declaró este sábado a periodistas en Nueva York que Estados Unidos pidió a su país que renunciara a todo su uranio enriquecido a cambio de una moratoria de tres meses en las sanciones, lo que "es totalmente inaceptable", afirmó.
El ejército ruso declaró en un comunicado que controla Derilove y Maiske, en la región de Donetsk, y Stepove en Dnipropetrovsk.
La Unión Europea lanzó formalmente un muro de drones tras las recientes incursiones rusas
El muro de drones se centrará en la detección y la intervención. Durante años, la intención de la UE de desarrollar un plan de defensa común se ha visto lastrado por la OTAN.
Revocaron la visa de Petro tras "acciones imprudentes e incendiarias" en Nueva York
La decisión se comunicó luego de que el mandatario colombiano, quien se encontraba en la urbe para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, instara públicamente a soldados estadounidenses a la desobediencia.
El primer ministro israelí estuvo presenté en la 80° Asamblea General de la ONU. Allí, se refirió al conflicto en Gaza, volvió a despotricar contra la solución de los dos Estados y aseguró que "no descansará" hasta recuperar a los rehenes.
La oficina gubernamental aseguró que tomó las precauciones para no comprometer a las tropas, pero las familias de los rehenes que aún están en manos de Hamas rechazaron la medida.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Caso Jimena Salas: peritos mostraron "imágenes sensibles" y se desalojó la sala
El juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas continuó con la declaración de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes presentaron pruebas audiovisuales en la sala de audiencia.
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.
La fecha habitual del 26 fue trasladada por acuerdo sindical y empresarial para generar un fin de semana largo.
Causa OSPRERA: investigan facturas de una empresa contratada por la obra social intervenidaJudiciales26/09/2025
La firma HTECH había sido contratada por la intervención de la obra social de los peones rurales y la Superintendencia de Servicios de Salud.