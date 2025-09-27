Irán convoca embajadores en Reino Unido, Francia y Alemania

Las sanciones de la ONU se volverán a implementar contra Irán después de que países europeos lo acusaran de falta de transparencia sobre su programa nuclear.

Irán llamó este sábado a consulta a sus embajadores en Reino Unido, Francia y Alemania, ante la inminente reimposición de sanciones contra Teherán tras el fracaso de las negociaciones con estos tres países sobre su programa nuclear.

Esto "tras la irresponsable decisión de los tres países europeos de restablecer las resoluciones derogadas del Consejo de Seguridad de la ONU", señaló la televisión oficial.

Las sanciones de la ONU contra Irán serán restablecidas este sábado tras el fracaso de las negociaciones entre varios países europeos, que exigen garantías sobre el programa nuclear, y Teherán, que califica de ilegal la decisión.

Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron a finales de agosto el mecanismo denominado snapback, que permite restablecer en un plazo de 30 días las medidas punitivas que habían sido levantadas en 2015 tras un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.

Las sanciones van desde un embargo de armas hasta medidas económicas, salvo que se produzca un giro inesperado de última hora.

El presidente iraní Masud Pezeshkian declaró este sábado a periodistas en Nueva York que Estados Unidos pidió a su país que renunciara a todo su uranio enriquecido a cambio de una moratoria de tres meses en las sanciones, lo que "es totalmente inaceptable", afirmó.

Con información de afp/ap/reuters

