La solicitud se produce en un contexto de rechazo internacional a la ofensiva israelí, que según datos ya provocó la muerte de más de 65.000 palestinos.
River busca la hazaña ante Palmeiras en Brasil para meterse entre los cuatro mejores de América
El equipo de Marcelo Gallardo visita al conjunto brasileño en Sao Paulo, obligado a revertir la derrota sufrida en el Monumental. El partido comenzará a las 21:30Deportes24/09/2025
River afronta una parada decisiva en su camino copero: se medirá con Palmeiras en el Allianz Parque, con la misión de dar vuelta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.
El conjunto de Núñez cayó 2-1 en la ida y necesita una actuación convincente para ilusionarse con las semifinales. El juez principal será el uruguayo Andrés Matonte, acompañado en el VAR por su compatriota Christian Ferreyra.
El antecedente inmediato no dejó buenas sensaciones. En el Monumental, el paraguayo Gustavo Gómez y el juvenil Vitor Roque pusieron en ventaja al “Verdao”, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para mantener a River con vida.
Probables formaciones
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreyra.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia y Tiro inaugura nuevas canchas de tenis y anuncia la construcción de su colegioDeportes24/09/2025
El club “Albo” vivirá una jornada histórica en su predio de Altos de Medeiro,Autopista Circunvalación Oeste al presentar sus nuevas cuatro modernas canchas de tenis, construidas gracias a un acuerdo con la cadena de hamburguesas Mostaza, y confirmó el inicio de las obras de su nuevo colegio.
Infantino, tras la cumbre con vistas al Mundial 2030: "Todos estamos muy ilusionados por unir al mundo en Sudamérica"Deportes24/09/2025
Diversos mandatarios y representantes, tanto deportivos como gubernamentales, se reunieron en Estados Unidos con la Copa del Mundo del centenario en el centro de la escena. El presidente de la FIFA estuvo presente en la reunión, y elogió los avances en la planificación del torneo.
La "Academia" logró dejar en el camino a Vélez en su llave de cuartos de final. Ahora, la escuadra de Gustavo Costas espera por su rival en la próxima instancia donde jugará por un lugar en la gran final en Lima.
Racing sentenció la serie ante Velez y vuelve a semifinales de Libertadores tras 28 añosDeportes24/09/2025
Costas, tras la clasificación a semifinales de Libertadores: “Con estos jugadores voy a la guerra”Deportes24/09/2025
El entrenador de Racing analizó el triunfo ante Vélez que le permitió al equipo meterse entre los cuatro mejores tras 28 años. Valoró la entrega de sus futbolistas, habló de las claves del partido, de la recuperación anímica y futbolística del plantel y pidió mantener la humildad de cara a lo que viene.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.