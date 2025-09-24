River busca la hazaña ante Palmeiras en Brasil para meterse entre los cuatro mejores de América

River afronta una parada decisiva en su camino copero: se medirá con Palmeiras en el Allianz Parque, con la misión de dar vuelta la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto de Núñez cayó 2-1 en la ida y necesita una actuación convincente para ilusionarse con las semifinales. El juez principal será el uruguayo Andrés Matonte, acompañado en el VAR por su compatriota Christian Ferreyra.

El antecedente inmediato no dejó buenas sensaciones. En el Monumental, el paraguayo Gustavo Gómez y el juvenil Vitor Roque pusieron en ventaja al “Verdao”, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para mantener a River con vida.

Probables formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreyra.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.