El Rojo empató 1-1 ante el Ciclón por la novena fecha del campeonato loca. Previo al clásico ante Racing, los de Avellaneda no consiguieron ninguna victoria.
Julián Álvarez se enojó por el cambio de Simeone ante Mallorca
El Atlético de Madrid empató por 1 a 1 y el delantero falló un penal.Deportes21/09/2025
Julián Álvarez erró un penal en su regreso con el Atlético de Madrid y se marchó enojado tras ser reemplazado por Diego Simeone en el empate por 1 a 1 frente al Mallorca.
El cordobés, frustrado, murmuró un “siempre a mí” al llegar al banco de suplentes, gesto que expuso públicamente su malestar.
El delantero argentino tuvo la chance más clara en la primera parte, pero su remate desde los once metros fue atajado y el marcador se mantuvo en cero.
A los 62 minutos, Simeone decidió sustituirlo por Alexander Sorloth, decisión que derivó en un visible gesto de disconformidad del ex River. El ingreso del noruego tampoco resultó: fue expulsado a los 72 minutos.
Álvarez volvió a jugar tras superar una lesión que lo había marginado de los últimos partidos, pero su aporte ofensivo volvió a ser insuficiente para un Atlético que acumula frustraciones.
En cinco fechas de Liga, la “Araña” sólo completó un encuentro entero y suma apenas un gol y una asistencia.
El empate ante Mallorca prolongó la irregularidad del equipo del Cholo, que otra vez dejó escapar la victoria en los tramos finales.
Con el 1-1, el Atlético quedó con apenas seis puntos sobre quince posibles y ya a nueve del Real Madrid, líder del campeonato.
En conferencia, Simeone justificó el cambio: “Julián es el mejor que tenemos ofensivamente, pero necesitamos tenerlo en las mejores condiciones. Entendía que el ingreso de Sorloth podía darnos algo diferente”.
Sobre el fastidio del cordobés, el técnico restó dramatismo: “Todos se enojan cuando salen”.
Con información de Noticias Argentinas
El piloto neerlandés lideró de principio a fin en el circuito de Bakú. George Russell terminó segundo y Sainz, tercero.
Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central CórdobaDeportes21/09/2025
Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El partido se jugará el domingo a las 21.30 horas.
El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.
El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.