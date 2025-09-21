Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán y se ilusiona con el campeonato de la F1

El piloto neerlandés lideró de principio a fin en el circuito de Bakú. George Russell terminó segundo y Sainz, tercero.

Deportes21/09/2025

Max Verstappen lideró de principio a fin el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 desde la pole position, sin rivales a la vista y aprovechando la ausencia de McLaren en los primeros puestos.

Detrás del neerlandés, Carlos Sainz terminó tercero, asegurando el primer podio de Williams desde 2021 y su primera aparición personal en el cajón con el equipo. En tanto, George Russell completó el podio en segunda posición.

Doble error de Piastri y penalización a Alonso

El campeonato sufrió un vuelco inesperado cuando Oscar Piastri, líder del Mundial, cometió un doble error: primero se saltó la salida y quedó retrasado, y luego, al intentar remontar, bloqueó sus neumáticos y terminó contra el muro en la curva 5, abandonando antes de completar la primera vuelta.

Fernando Alonso, que arrancaba justo detrás de Piastri, también se vio afectado y recibió una penalización de cinco segundos, cayendo hasta la 15º posición.

Lando Norris no pudo aprovechar el error de su compañero de McLaren y terminó séptimo, atrapado detrás de Liam Lawson (quinto) y Yuki Tsunoda (sexto).

Por detrás, los Ferrari vivieron un fin de semana complicado: Charles Leclerc dejó pasar a Lewis Hamilton y luego no pudo recuperar su octava posición.

Con información de TN

