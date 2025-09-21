Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán y se ilusiona con el campeonato de la F1

Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central CórdobaDeportes21/09/2025
Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El partido se jugará el domingo a las 21.30 horas.
El piloto neerlandés lideró de principio a fin en el circuito de Bakú. George Russell terminó segundo y Sainz, tercero.Deportes21/09/2025
Max Verstappen lideró de principio a fin el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 desde la pole position, sin rivales a la vista y aprovechando la ausencia de McLaren en los primeros puestos.
Detrás del neerlandés, Carlos Sainz terminó tercero, asegurando el primer podio de Williams desde 2021 y su primera aparición personal en el cajón con el equipo. En tanto, George Russell completó el podio en segunda posición.
El campeonato sufrió un vuelco inesperado cuando Oscar Piastri, líder del Mundial, cometió un doble error: primero se saltó la salida y quedó retrasado, y luego, al intentar remontar, bloqueó sus neumáticos y terminó contra el muro en la curva 5, abandonando antes de completar la primera vuelta.
Fernando Alonso, que arrancaba justo detrás de Piastri, también se vio afectado y recibió una penalización de cinco segundos, cayendo hasta la 15º posición.
Lando Norris no pudo aprovechar el error de su compañero de McLaren y terminó séptimo, atrapado detrás de Liam Lawson (quinto) y Yuki Tsunoda (sexto).
Por detrás, los Ferrari vivieron un fin de semana complicado: Charles Leclerc dejó pasar a Lewis Hamilton y luego no pudo recuperar su octava posición.
El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.
El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.
La Selección de Marcelo Méndez perdió 3-0 frente a los campeones del mundo en Filipinas y se despidió del torneo. Llegaba invicta a la fase eliminatoria tras un sólido paso por el grupo, que incluyó un triunfo memorable ante Francia.
La plata en el Mundial de Atletismo de Japón 2025 fue para el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme y el bronce para el estadounidense Kyle Garland.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.