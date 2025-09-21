Colapinto tras el GP de Azerbaiyán: "Estamos complicados"

Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, en una nueva fecha del Campeonato de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto terminó 19° y Max Verstappen se quedó con un triunfo clave para la lucha de cara a la recta final. Ni bien terminó la carrera, el piloto argentino no tardó en apuntar directamente contra Alpine, debido al pésimo presente que atraviesa.

Tras un gran arranque en el que adelantó dos posiciones, el albiceleste estaba p13 en la vuelta 19. Sin embargo, cuando salió de boxes Alexander Albon lo tocó de atrás, lo hizo dar un trompo y luego se estampó contra el muro de contención. Inmediatamente después de esa desafortunada acción, el pilarense fue muy perjudicado por su ex compañero de Williams y terminó en el último lugar.

Lo cierto es que después de la carrera, Franco no titubeó al hablar con la prensa en zona mixta. Sin dejar lugar a las especulaciones, el nacido en Buenos Aires criticó a la escudería que representa en la categoría por los últimos resultados cosechados. “Estamos complicados como equipo”, sentenció Colapinto después de competir en el siempre complicado circuito callejero de Bakú.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el prometedor corredor argentino amplió su discurso al respecto. “Gastamos mucho la goma, hay que tomar mucho riesgo para ir fuerte”, reveló en primera instancia ante el micrófono. Luego, algunos pocos segundos más tarde, añadió: “No salen las cosas por ahora, hay que mejorar y trabajar para la próxima”.

En cuanto a lo sucedido con Albon, Colapinto fue más que contundente. “Con Alex perdí dos segundos con el trompo y la pared, más el alerón roto. Me complicó la vida“, manifestó. Inmediatamente después, hizo un breve análisis sobre su propia actuación individual sobre la pista y agregó: “Hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo mejor que puedo hacer”.

También sobre lo ocurrido sobre el circuito callejero de Bakú, Franco extendió su declaración y dejó a las claras cuál es su sentimiento. “Perdí todo. Salí de boxes con la goma bloqueada y el alerón roto. Fue una carrera complicada, sin ritmo”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad frente a los medios de comunicación y, una vez más, volvió a insistir: “Hice lo mejor que pude, pasé varios autos”.

De cara a la próxima fecha de la Fórmula 1 que será el domingo 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur, Colapinto deseó: “Ojalá que el auto funcione mejor. Tiene muchos más baches y al ser un auto tan duro, nos cuesta“. Para culminar sus declaraciones en Azerbaiyán, el piloto albiceleste cerró con un mensaje. “Haremos lo mejor que podamos y ya vendrán circuitos mejores”, terminó.

