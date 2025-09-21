El Millonario cayó ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en la previa de la revancha de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras.
Colapinto tras el GP de Azerbaiyán: "Estamos complicados"
El piloto argentino fue chocado por su ex compañero Alex Albon y terminó último. Al término de la carrera, apuntó contra su escudería.Deportes21/09/2025
Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, en una nueva fecha del Campeonato de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto terminó 19° y Max Verstappen se quedó con un triunfo clave para la lucha de cara a la recta final. Ni bien terminó la carrera, el piloto argentino no tardó en apuntar directamente contra Alpine, debido al pésimo presente que atraviesa.
Tras un gran arranque en el que adelantó dos posiciones, el albiceleste estaba p13 en la vuelta 19. Sin embargo, cuando salió de boxes Alexander Albon lo tocó de atrás, lo hizo dar un trompo y luego se estampó contra el muro de contención. Inmediatamente después de esa desafortunada acción, el pilarense fue muy perjudicado por su ex compañero de Williams y terminó en el último lugar.
Lo cierto es que después de la carrera, Franco no titubeó al hablar con la prensa en zona mixta. Sin dejar lugar a las especulaciones, el nacido en Buenos Aires criticó a la escudería que representa en la categoría por los últimos resultados cosechados. “Estamos complicados como equipo”, sentenció Colapinto después de competir en el siempre complicado circuito callejero de Bakú.
En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el prometedor corredor argentino amplió su discurso al respecto. “Gastamos mucho la goma, hay que tomar mucho riesgo para ir fuerte”, reveló en primera instancia ante el micrófono. Luego, algunos pocos segundos más tarde, añadió: “No salen las cosas por ahora, hay que mejorar y trabajar para la próxima”.
En cuanto a lo sucedido con Albon, Colapinto fue más que contundente. “Con Alex perdí dos segundos con el trompo y la pared, más el alerón roto. Me complicó la vida“, manifestó. Inmediatamente después, hizo un breve análisis sobre su propia actuación individual sobre la pista y agregó: “Hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo mejor que puedo hacer”.
También sobre lo ocurrido sobre el circuito callejero de Bakú, Franco extendió su declaración y dejó a las claras cuál es su sentimiento. “Perdí todo. Salí de boxes con la goma bloqueada y el alerón roto. Fue una carrera complicada, sin ritmo”. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad frente a los medios de comunicación y, una vez más, volvió a insistir: “Hice lo mejor que pude, pasé varios autos”.
De cara a la próxima fecha de la Fórmula 1 que será el domingo 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur, Colapinto deseó: “Ojalá que el auto funcione mejor. Tiene muchos más baches y al ser un auto tan duro, nos cuesta“. Para culminar sus declaraciones en Azerbaiyán, el piloto albiceleste cerró con un mensaje. “Haremos lo mejor que podamos y ya vendrán circuitos mejores”, terminó.
Con información de Bolavip
Cuando tenía cierto ritmo, al argentino lo chocó Albon y eso lo relegó. Verstappen se llevó victoria, pole y vuelta rápida. Pobre fin de semana de McLaren.
Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley: cayó ante Italia en octavos de finalDeportes21/09/2025
La Selección de Marcelo Méndez perdió 3-0 frente a los campeones del mundo en Filipinas y se despidió del torneo. Llegaba invicta a la fase eliminatoria tras un sólido paso por el grupo, que incluyó un triunfo memorable ante Francia.
La plata en el Mundial de Atletismo de Japón 2025 fue para el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme y el bronce para el estadounidense Kyle Garland.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.
River visita a Atlético Tucumán con la meta de liderar la tabla: horario, TV y formacionesDeportes20/09/2025
Con un equipo alternativo y la mente en Palmeiras, el "Millonario" visita al "Decano" en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Minería sustentable: Salta pone en marcha la primera mina híbrida del país en la PunaSalta20/09/2025
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
Nuevo esquema de Coparticipación, la propuesta de Salta para un desarrollo federalArgentina20/09/2025
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.
Vuelo directo a Shanghái: Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo para compras onlineArgentina20/09/2025
Unirá Shanghái con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.