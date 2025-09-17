Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado con cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia.

Las lesiones detectadas fueron removidas. Bolsonaro no será sometido a tratamientos adicionales, como quimioterapia, aunque deberá ser monitoreado por un equipo médico.