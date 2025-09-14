Con el liderazgo en juego y la Copa Libertadores en el horizonte, el "Pincha" cayó frente al "Millonario" en el Estadio Uno.
Crawford hizo historia: le ganó a Canelo en las tarjetas y lo destronó
Bud es el nuevo campeón indiscutido de los supermedianos, tras una victoria de antología en Las Vegas. Se impuso por decisión unánime sobre el mexicano.Deportes14/09/2025
Saúl "Canelo" Álvarez (63-3-2/ 39 KO) perdió el reinado absoluto de los supermedianos ante Terence Crawford (42-0/ 31 KO) en un combate histórico. El Allegiant Stadium de Las Vegas fue testigo de una derrota sin atenuantes, por decisión unánime en las tarjetas, en la que el mexicano cedió los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización (OMB), Federación (FIB), Consejo (CMB) y The Ring.
'Bud' subió dos categorías, se consagró campeón una vez más, mantuvo el invicto y se ratificó como uno de los mejores del siglo: es rey indiscutido en una tercera división (antes lo fue en súper ligero y welter), un logro sin precedentes en la historia del pugilismo.
Se podría afirmar que esta derrota de Canelo comenzó en su victoria ante Scull, en mayo de este año. El peleador cubano perdió el combate con Álvarez, pero lo expuso con su movilidad. El mexicano no pudo encontrarlo en ninguna de las doce vueltas que duró la pelea y mostró su fastidio al final del evento.
Crawford tomó nota en aquella velada en la que estuvo presente -en la que anunciaron su combate-, adoptó parte de la estrategia, le sumó todo su talento y los 'beneficios' de ser zurdo. Todo eso conformó un combo que Canelo nunca pudo descifrar.
Fueron doce asaltos en los que la ambos peleadores mostraron su repertorio: el mexicano cortando el ring y buscando golpes de poder, con mucho menos caudal que su oponente. El oriundo de Omaha proponiendo mucha movilidad y combinaciones cortas pero precisas. Crawford solo adoleció de no tener poder de KO en sus golpes, la pelea podría haber terminado antes.
Los aficionados mexicanos confiaban en que las piernas de Crawford no respondan igual con el correr de los asaltos, pero no fue así y la ventaja de puntos se hizo imposible de remontar hasta lograr una victoria contundente, por decisión unánime. Los jueces marcaron 115-113 (x2) y 116-112, todos en favor del estadounidense.
Canelo, la super estrella moderna del boxeo mundial, cedió su trono en los supermedianos y llegó a tres derrotas en su carrera: ante Floyd Mayweather, Dmitry Bivol y Terence Crawford.
La Argentina le ganó 3-0 a Países Bajos y se metió en las Finales de la Copa DavisDeportes13/09/2025
Zeballos y Molteni fueron los encargados de liquidar la serie con un gran triunfo en el dobles.
Los Pumas suben al sexto lugar del ranking mundial tras la victoria ante AustraliaDeportes13/09/2025
Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.
Este será el último partido para ambos equipos antes de sus durísimos encuentros de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Boca llega a este encuentro en una buena racha, ya que tras la peor seguidilla de partidos sin victorias en toda su historia pudo ganar tres partidos seguidos.
El equipo de Javier Frana se impuso en los dos primeros singles. En el primer turno, Tomás Etcheverry le ganó a Jesper De Jong por un doble 6-4 y luego Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp 7-6 y 6-1.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Este sábado y domingo, rige la alerta debido a las altas temperaturas que azotan la ciudad de Salta. Se solicita a los ciudadanos seguir las indicaciones y en caso de emergencia llamar al 911 o al 105.