Lenguaje violento en la política: “Se habilita la deshumanización del otro”

En diálogo con Vale Todo por Aries, la licenciada Alejandra Borla advirtió sobre los efectos del lenguaje violento en la política argentina y lo vinculó a una “crisis social profunda”.

La psicóloga cuestionó las expresiones de referentes de La Libertad Avanza, como el caso de la diputada nacional salteña María Emilia Orozco, quien tras la derrota en Buenos Aires difundió un video con fuertes mensajes de confrontación.

“Todo el lenguaje que se usa en este momento por el oficialismo apunta a la desaparición del semejante. Se habla de matar, de desaparecer, y eso habilita una escalada preocupante”, señaló Borla.

También destacó la “deshumanización” que generan insultos como “mandril” o “rata” en el debate público, y cuestionó la falta de sanciones sociales, políticas o jurídicas frente a esas expresiones.

“No se trata de odiar al adversario político, sino de evitar que el odio se convierta en política. Ese es el riesgo que hoy enfrentamos”, remarcó.