Lenguaje violento en la política: “Se habilita la deshumanización del otro”
La psicóloga salteña cuestionó el discurso de dirigentes de La Libertad Avanza y advirtió sobre el impacto de la violencia verbal en la convivencia democrática. “No se trata de hacer del odio una política”, afirmó en Aries.Política13/09/2025Ivana Chañi
En diálogo con Vale Todo por Aries, la licenciada Alejandra Borla advirtió sobre los efectos del lenguaje violento en la política argentina y lo vinculó a una “crisis social profunda”.
La psicóloga cuestionó las expresiones de referentes de La Libertad Avanza, como el caso de la diputada nacional salteña María Emilia Orozco, quien tras la derrota en Buenos Aires difundió un video con fuertes mensajes de confrontación.
“Todo el lenguaje que se usa en este momento por el oficialismo apunta a la desaparición del semejante. Se habla de matar, de desaparecer, y eso habilita una escalada preocupante”, señaló Borla.
También destacó la “deshumanización” que generan insultos como “mandril” o “rata” en el debate público, y cuestionó la falta de sanciones sociales, políticas o jurídicas frente a esas expresiones.
“No se trata de odiar al adversario político, sino de evitar que el odio se convierta en política. Ese es el riesgo que hoy enfrentamos”, remarcó.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Operativo de Tránsito para la procesión del Milagro: cortes y desvíos desde la medianocheSalta13/09/2025
Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Está ubicado en Córdoba 366 y permite a los visitantes poder acceder al predio por esa intersección. En pasaje Miramar 433, se ubican 220 puestos con variedad de productos y servicios.
Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.