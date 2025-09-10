La mayoría de los sectores presentaron bajas y el comercio encadena varios meses sin capacidad de repunte, en lo cual influye la incertidumbre económica.
Advierten que subir las tasas complica decisiones diarias de los argentinos
El economista, Lucas Dapena alertó que el aumento de intereses afecta créditos, compras y financiamiento familiar, y reclama mayor claridad del Gobierno.Argentina10/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el economista Lucas Dapena advirtió que la reciente decisión del Gobierno de subir las tasas de interés, una herramienta clave de política económica, tiene un impacto directo en la economía cotidiana de los ciudadanos. “Pone, por ejemplo, a alguien que quería cambiar el auto con un crédito prendario, a hacer números durante meses, y cuando se decide, le suben las tasas por el nerviosismo político tras las elecciones”, explicó.
Dapena sostuvo que esta medida genera incertidumbre y afecta la microeconomía, es decir, las decisiones de consumo y financiamiento de las familias. En ese sentido, remarcó la necesidad de que la administración nacional mejore la comunicación sobre sus medidas económicas: “Le falta explicar más lo que está haciendo y cuándo, por qué se están demorando las cosas que se están demorando”.
El economista también destacó la importancia de avanzar en la eliminación de subsidios de manera equitativa. Señaló que en el Área Metropolitana de Buenos Aires los usuarios pagan tarifas muy subsidiadas en transporte, electricidad y gas, mientras que en otras regiones los costos son más altos. “Es bueno que sigan avanzando con eso, porque hay desigualdad en los beneficios según la región y la votación reciente reflejó ese descontento”, agregó.
Dapena enfatizó que la política de ajuste de subsidios debe aplicarse con claridad y transparencia, especialmente en las zonas donde la población tiene mayor acceso a beneficios, para que la percepción sobre la equidad de las medidas sea más positiva y no genere rechazo político o social.
Clubes de barrio: El Gobierno estableció un plazo para revalidar subsidios energéticosArgentina10/09/2025
Las instituciones que acceden a la tarifa diferencial de energía deberán revalidar su beneficio para conservarlo
YPF busca sumar dos nuevos socios al proyecto de GNL y piensa en una mega inversión en Bs AsArgentina10/09/2025
Horacio Marín, presidente de la petrolera, dio detalles de la hoja de ruta del “Argentina LNG” durante su participación en Gastech 2025 que se celebra en Milán. La competitividad de Vaca Muerta y el blindaje de las inversiones.
El avión transporta a 16 argentinos. El retorno tiene lugar en un contexto de fuertes políticas migratorias ejecutadas por el republicano.
El más elevado es el de Matías Gazzani, jefe de la banda “Los Menores”, a quien le pesa una recompensa de $70 millones.
Las proyecciones de consultoras indican que estaría entre el 1,6% y el 1,8%. El conjunto de participantes del REM estima que sería del 2,0%.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Canonización de Carlo Acutis: de creer que las redes eran la “puerta del demonio” a un vehículo de la fe
El licenciado Felipe Medina analizó en Aries la canonización de Carlo Acutis y cuestionó a quienes aún sostienen que internet es “la puerta del demonio”.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto enviado por el Ejecutivo para reformar el Código. Se destacó el acompañamiento del Colegio de Abogados y el de Magistrados.